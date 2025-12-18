El sindicato ANPE se vuelca con Cáritas de Ibiza y el Banco de Alimentos
Reconocen y "agradecen la labor diaria que llevan a cabo Cáritas y el Banco de Alimentos" en las islas
El sindicato independiente ANPE Baleares se "reafirma" en "su compromiso con la solidaridad y la responsabilidad social" con el desarrollo de una "nueva acción de apoyo a las personas y familias más vulnerables de las islas". En un comunicado, recuerdan que las islas atraviesan "un contexto marcado por el encarecimiento de la vida" que provoca que "la economía de una gran parte de la población continúa viéndose seriamente afectada, llegando en algunos casos a situaciones de pobreza o pobreza extrema".
Desde el departamento de acción social del sindicato, informan de que esta Navidad "han colaborado nuevamente con Cáritas en Ibiza, Menorca y Mallorca mediante la entrega de un cheque solidario destinado a reforzar la labor social que desarrolla esta entidad" en las tres islas. Además, "desde ANPE hemos querido apoyar al Banco de Alimentos de Mallorca con la donación de 150 kilogramos de alimentos, así como productos de limpieza e higiene".
Con esta iniciativa, apuntan que "queremos contribuir a paliar las dificultades que atraviesan muchos hogares y poner en valor la importancia de la colaboración colectiva, especialmente en un contexto social que sigue presentando importantes retos en nuestra comunidad autónoma".
Finalmente, desde ANPE "reconocen y agradecen la labor diaria que llevan a cabo Cáritas y el Banco de Alimentos, un trabajo esencial para llegar a las personas con menos recursos, garantizando una vida mejor desde la autonomía y la dignidad".
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza