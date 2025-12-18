El sindicato ANPE se vuelca con Cáritas de Ibiza y el Banco de Alimentos

El sindicato independiente ANPE Baleares se "reafirma" en "su compromiso con la solidaridad y la responsabilidad social" con el desarrollo de una "nueva acción de apoyo a las personas y familias más vulnerables de las islas". En un comunicado, recuerdan que las islas atraviesan "un contexto marcado por el encarecimiento de la vida" que provoca que "la economía de una gran parte de la población continúa viéndose seriamente afectada, llegando en algunos casos a situaciones de pobreza o pobreza extrema".

Desde el departamento de acción social del sindicato, informan de que esta Navidad "han colaborado nuevamente con Cáritas en Ibiza, Menorca y Mallorca mediante la entrega de un cheque solidario destinado a reforzar la labor social que desarrolla esta entidad" en las tres islas. Además, "desde ANPE hemos querido apoyar al Banco de Alimentos de Mallorca con la donación de 150 kilogramos de alimentos, así como productos de limpieza e higiene".

Con esta iniciativa, apuntan que "queremos contribuir a paliar las dificultades que atraviesan muchos hogares y poner en valor la importancia de la colaboración colectiva, especialmente en un contexto social que sigue presentando importantes retos en nuestra comunidad autónoma".

Finalmente, desde ANPE "reconocen y agradecen la labor diaria que llevan a cabo Cáritas y el Banco de Alimentos, un trabajo esencial para llegar a las personas con menos recursos, garantizando una vida mejor desde la autonomía y la dignidad".