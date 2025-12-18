Sant Josep vigilará con cámaras los puntos de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Sant Josep instalará cinco nuevas cámaras de vídeo para vigilar los puntos de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio, según ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, en el pleno celebrado este jueves. Esta es una de las medidas que introducirá la empresa concesionaria del servicio de limpieza, basuras y retirada de posidonia en las playas, la Unión Temporal de Empresas Es Vedrá, que lleva trabajando con el contrato prorrogado desde que este expiró en 2024, según ha lamentado la oposición progresista.

Bocú ha destacado que las cámaras se irán colocando de manera rotatoria en distintos puntos del municipio, con el fin de lograr mayor efectividad con esta vigilancia. La instalación se llevará a cabo antes de mediados del mes de enero y se sumará a otras tres cámaras con las que ya cuenta Sant Josep para velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de recogida de residuos.

Servicio obsoleto

Por su parte, los tres grupos de la oposición progresista, PSOE, Unidas Podemos y Ara-Eivissa, han criticado que el servicio de recogida ha quedado completamente obsoleto debido a que se sigue trabajando con unos pliegos aprobados en 2014. El contrato con la adjudicataria, que se firmó aquel año, tenía una vigencia de diez años y, desde entonces, se ha prorrogado el acuerdo.

Desde el PSOE, Vicent Roselló ha criticado que el municipio «está cada vez más sucio» sin que se puedan acometer nuevas inversiones por culpa del contrato prorrogado, como la adquisición de nuevos contenedores.

Por su parte, Bocú ha señalado que el equipo de gobierno y los técnicos de la casa están trabajando en la elaboración de unos nuevos pliegos para la futura contrata del servicio de limpieza y recogida de basuras. La concejala de Medio Ambiente también ha reprochado a los socialistas que, en su mandato, no tomaron ninguna iniciativa para preparar el nuevo contrato.