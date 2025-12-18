El PSOE insta al Ayuntamiento de Ibiza a "tirar atrás" la cesión de la 'escoleta' de Can Cantó

El PSOE ha presentado una moción de urgencia en el pleno del Ayuntamiento de Ibiza, celebrado este jueves, por la cesión de la escoleta de Can Cantó al Govern balear. La agrupación señala que esta decisión "ha generado incertidumbre por el modelo de gestión" del Ejecutivo regional e instó al Consistorio a "tirar atrás" el decreto que aprobó la cesión.

En la exposición de la moción, a la que el PP ha votado en contra, la agrupación socialista criticó la "falta de transparencia por ocultar esta información a las educadoras y a las familias" y pidió que se mantenga la gestión municipal, al considerar que, de lo contrario, se "cede a empresas privadas que buscan beneficio económico por encima de la calidad".

La concejala de Infancia de Vila, Sara Barbado, insistió en que "no hay ningún cierre, ningún despido, ni ninguna privatización". Según ha podido saber Diario de Ibiza, Barbado se reunió este miércoles con el consejo de la escoleta y se comprometió a "sentarse con cada familia para escuchar cada petición individualmente".

En el acta de esta reunión con la concejala, queda constancia de la preocupación de las familias por cuestiones como que el Govern cierra las escuelas en agosto, porque se desconoce lo que ocurrirá con la cocina del centro y porque se "pierde" a la educadora de referencia.