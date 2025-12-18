Face The Maybe presenta su nuevo disco en Ibiza: «Preferimos llegar a poca gente, pero gustarle mucho, que ser ‘mainstream’»

A las puertas de la Navidad, Face The Maybe se prepara para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, ‘Three sounds and a pause’, que estará disponible en plataformas digitales «el próximo mes de enero». Para celebrarlo, este fin de semana el cuarteto de metal progresivo hará una presentación «en primicia» en Ibiza, que arrancará mañana a las 20 horas en la sala Jazztabé, en Vila, con una listening party y se cerrará este sábado a la misma hora en la sala Casanova Summum, en Cala de Bou.

Han pasado casi diez años de su trabajo previo, ‘The Wanderer’, y la banda medio barcelonesa medio ibicenca tiene muchas ganas de compartir con el público este nuevo disco, «hijo de la resiliencia». Así lo califica el batería, Joan Carles Marí, tras mencionar los factores que han alargado el proceso de creación de este trabajo, que ha tenido que lidiar, entre otras cosas, con la pandemia de covid y con las responsabilidades que conlleva ser padre, en el caso del músico ibicenco y del cantante, Tomas Cuñat.

‘Three sounds and a pause’ empezó a gestarse en 2018 cuando el vocalista del grupo mostró al resto de la banda unas letras que había creado. A partir de esas melodías, Joan Carles Marí diseñó la estructura de música rock progresiva, mientras que el bajista, también ibicenco, Frederic Torres, y el guitarrista, Eimel Trejo, «dieron color» al conjunto.

Un álbum por libre

A diferencia del álbum anterior, en el que contaron con Joan Barbé como productor, en esta ocasión han decidido hacer el trabajo por su cuenta y «experimentar más con el sonido y las estructuras». «Es una propuesta progresiva, en el sentido de que las estructuras no siguen una radiofórmula, con muchos pasajes virtuosos y melódicos», explica el batería sobre cómo suena ‘Three sounds and a pause’.

Portada de 'Three Sounds and a Pause', diseñada por el bajista de Face The Maybe, Frederic Torres. / Face The Maybe

La banda reconoce que, «a nivel de sonido», su apuesta «es arriesgada» porque «el metal es música de nicho», pero sus componentes tienen claro que no quieren ir al mercado mainstream. «Preferimos hacer algo único y súper sincero y que llegue a poca gente, pero que a quien le mole le guste mucho», señala Marí.

El nuevo álbum, en palabras de la banda, «habla de pueblos e identidades que la historia ha intentado borrar, pero que se empeñan en seguir vivos, y, en lo íntimo, sigue a una persona que atraviesa un duelo».

El disco en formato físico estará disponible mañana en la listening party de Jazztabé, en la que se escucharán, uno a uno, todos los temas y se irán desgranando detalles de su proceso creativo y curiosidades. Además, está previsto que el batería y el bajista toquen en directo algunas canciones o parte de ellas. La entrada a este evento, que se cerrará con un dj set de metal , es gratuita.

En el concierto que la banda ofrecerá el sábado junto a Apotropaico, Face The Maybe tocará cinco temas del nuevo disco y algunos de ‘The Wanderer’ y de ‘Insight’ contando con «un invitado especial» del que el cuarteto prefiere no revelar el nombre. El precio de la entrada es de 12 euros, si se compra anticipadamente, y de 15 euros en taquilla.