El pleno de Vila aprueba la adjudicación de la "importante" y "necesaria" gestión del agua de Ibiza a Aqualia

El Ayuntamiento de Vila, del PP, aprobó este jueves la adjudicación del contrato de servicio de suministro de agua potable y saneamiento municipal de Ibiza a FFCC Aqualia SA con los votos a favor del PSOE y Vox. Esta aprobación se llevó a cabo en el último pleno del año, en el que se ausentó Unidas Podemos.

El contrato con Aqualia tendrá una vigencia de 20 años y está presupuestado, inicialmente, en 190 millones de euros, de los cuales está previsto que 17 millones se inviertan en ocho años. En concreto, la propuesta describe 49 actuaciones a llevar a cabo en los primeros años y consistirán, sobre todo, en la renovación de la red de agua potable en diversas calles del municipio o la separación de la red de saneamiento de la de pluviales, prevista para evitar vertidos de fecales que se producen cuando llueve mucho.

Ses Figueretes y Can Misses

"Aparte de esos 17 millones, hay dos millones de euros más en un fondo de obras inmediato", indicó el concejal de Movilidad, Fondos, Proyectos Europeos, Playas y Turismo, Rubén Sousa. Según aclara el Consistorio en una nota, estas primeras acciones están previstas en Ses Figueretes "porque no tiene red de pluviales, y la red de saneamiento es muy antigua y necesita mejoras", y en la calle Es Cubells, en Can Misses. Además, el Ayuntamiento recuerda que está previsto que se renueve la red para disminuir pérdidas y apunta que se encargará un estudio hidrogeológico para valorar los trabajos preventivos más urgentes en la capital de Ibiza.

Tal como publicó Diario de Ibiza en agosto, cuando se informó de que Aqualia encabezaba el concurso del agua, la evaluación técnica del Ayuntamiento destacó que la empresa estimase reducir hasta un 10% en el consumo anual de agua potable en el plan de instalación y utilización de agua regenerada. Asimismo, Aqualia presentó el plan ahorro de agua mejor puntuado de las cuatro propuestas técnicas que recibió el Consistorio. Este estaba enfocado al ahorro del 15% del agua en el horizonte 2032, a partir de acciones como la limitación de caudal a los grandes consumidores que no implementen medidas de ahorro o la instalación de contadores que permitan detectar consumos anómalos.

La propuesta de Aqualia también incluye ejecutar unas instalaciones fijas para crear un museo de agua en ses Feixes, de las que Vila destacó su impacto técnico y social al tener un "papel muy significativo en el aprovechamiento de agua regenerada para recuperar el humedal. La adjudicataria tiene previsto sacar adelante estos trabajos con una plantilla de 30 trabajadores a jornada completa (dos más de lo establecido en el pliego de condiciones) y contará con dos oficinas de atención al público y una nave con laboratorio propio y centro de control.

Un largo recorrido

Las otras empresas que se presentaron al concurso de la gestión del agua fueron la UTE formada por la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Islasfalto y Transportes y Excavaciones Bufí y Serra SL; la Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU y GS Inima Environment SAU, que quedó excluida de la licitación al no superar el umbral de 20 puntos.

Con la adjudicación aprobada este jueves finaliza un largo periodo de prórrogas a la antigua concesionaria, también FCC Aqualia SA, que caducó hace 16 años. Tras la finalización de dicho contrato, en 2014 el Ayuntamiento de Ibiza aprobó en un pleno municipal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, preparar un nuevo concurso. Sin embargo, por diversos motivos, la nueva licitación no se presentó hasta marzo de 2023 —por el anterior equipo de gobierno— pero, tras introducirse alguna modificación, no se aprobó hasta el pleno de julio de 2024.

Teniendo en cuenta la tardanza con la que llega la adjudicación definitiva, Sousa definió este jueves como "un gran día", en el que también se aprobaron los presupuestos del municipio de Ibiza para 2026. Precisamente en respuesta a las críticas que hizo el PSOE a estos presupuestos, antes de votar en contra —al considerar que no atendían a los principales problemas de la ciudad: la vivienda, la limpieza y la seguridad ante tormentas como las de finales del verano— , Sousa defendió que muchas de las cuestiones que atañen al agua "obviamente están incluidas en este contrato".

Tras un rifirrafe de acusaciones entre el PP y el PSOE por esta gran demora, Vox apoyó la votación antes de matizar que pediría "un control a esta empresa, dado que es un punto muy importante para la ciudad". El PSOE también votó a favor de un contrato "tan necesario para la ciudad" pero recordó el trabajo "de muchos técnicos de la casa que empezó hace mucho tiempo".

Tras la aprobación de la adjudicación, se procederá a la formalización del contrato que permitirá iniciar la nueva etapa de gestión del servicio para garantizar su "eficiencia, sostenibilidad y mejora continua", apuntó el Consistorio.