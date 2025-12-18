Las notas del violín llenan de magia musical la ONCE de Ibiza

El músico Linus Roth ha volado «desde Bulgaria a la isla expresamente» para ofrecer una sesión de musicoterapia a los afiliados de la agencia de la ONCE de Ibiza. La idea, apunta el director de la organización en las Pitiusas, José Antonio Balboa Linares, partió de la pedagoga terapéutica Emma Torres, que acaba de entrar por la puerta de la sede, en Vila, acompañada por el violinista alemán. «La música estimula la memoria, la atención y la concentración y, además, genera bienestar y reduce el cortisol, responsable del estrés y la ansiedad», explica. La también psicopedagoga recuerda además que esta iniciativa con el alma mater del festival Ibiza Conciertos ya se ha llevado a cabo este año en Sant Antoni, «para los usuarios de la Residencia y Centro de día Sa Serra y para alumnos de Primaria y del aula Uecco del colegio Guillem de Montgrí». «La música es buena para todo el mundo y más si es clásica», insiste poco después ante el público del evento, compuesto principalmente por personas con discapacidad visual y sus acompañantes.

Entre los asistentes están Mariano Torres Prats, exdirector de la ONCE de Ibiza, y Pedro Mas Artigas, un catalán afincado en la isla desde hace algo más de tres años que trabajó en esta entidad vendiendo cupones cerca de 25 años y que ahora ya está jubilado. «He oído hablar muy bien de Linus Roth», comenta.

«La música es mi vida»

Aunque lo suyo es, sobre todo, la electrónica, Jordi Sunyer Bonet, conocido artísticamente como Yor-D, se ha apuntado a la cita después de curiosear en YouTube y escuchar cómo toca Roth su Stradivarius ‘Dancla’ de 1703. Para este dj ibicenco, que perdió la vista con tres años y medio a raíz de una encefalitis, la música es su vida. «Me ha ayudado a imaginar el mundo», asegura.

Este arte está muy presente también en el día a día de otra de las asistentes, Maria Guasch Marí, que está afiliada a la ONCE desde hace siete años. Ha tenido que lidiar toda la vida con problemas de visión que se agravaron a partir de los 23 años, lo que no le impidió, gracias a una gran fuerza de voluntad, trabajar en el negocio de comestibles de su familia hasta que se jubiló a los 43 años. Ahora, explica, hace labores de voluntariado en la ONCE.

«Cada vez que tengo un bajón me pongo música», asegura Guasch, a la que le gustan «todos los estilos excepto la electrónica». Tiene muchas ganas de escuchar a Linus Roth y no descarta emocionarse al oír las notas del violín, el mismo instrumento que tocaba su padre, fallecido a los 59 años.

Linus Roth, Emma Torres, José Antonio Balboa y Lola Penín. / J.A. RIERA

En los minutos previos a la sesión de musicoterapia intervienen Balboa, Torres y la concejala de Bienestar Social de Ibiza, Lola Penín, que habla de algunos de los proyectos que la Administración municipal ha desarrollado últimamente con la ONCE para hacer de Vila un municipio «más humano y accesible». «Esta Navidad disponemos de cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en braille y acabamos de hacer mejoras en la accesibilidad del mausoleo romano del parque de la Paz con códigos NaviLens y pavimento podotáctil», detalla.

Vivaldi, Paganini y Bach

Antes de dar todo el protagonismo al violón , Linus Roth se presenta, habla de su «gran amor» por Ibiza y hace mención al festival internacional de música clásica que organiza cada verano en Dalt Vila. El recital arranca con la pieza inicial de ‘Las Cuatro Estaciones’ de Vivaldi, ‘Primavera’. A continuación suena ‘La Tormenta’, el tercer movimiento de ‘El Verano’; y luego llega el turno del ‘Invierno’.

Roth, que va intercalando breves explicaciones, continúa con dos composiciones de Niccolò Paganini, considerado uno de los mejores violinistas de todos los tiempos. La primera que interpreta es ‘Cantabile’, la segunda es ‘Nel cor più non mi sento’. Se despide con «una pieza muy alegre» de Johann Sebastian Bach, ‘Gavotte en Mi mayor’. El público aplaude con ganas, encantado con este regalo musical prenavideño.