Es Nàutic entrega 15.000 euros a Cáritas de Sant Antoni, que tiene su almacén de alimentos casi vacío

El Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) ha entregado un total de 15.000 euros a Cáritas Parroquial de Sant Antoni con el objetivo de paliar la escasez de suministros en su almacén solidario de alimentos de cara a las próximas fiestas navideñas y contribuir, al mismo tiempo, a la reducción de la deuda de la entidad social mediante el pago de facturas pendientes.

Del importe total aportado por el club, 6.000 euros se han destinado a la compra de alimentos y productos higiénicos, entregados en especie, mientras que los 9.000 euros restantes se han formalizado mediante un cheque, según informa en un comunicado el CNSA. La gerente del Club Nàutic Sant Antoni Diana Loro le entregó el cheque al director de Cáritas Parroquial de Sant Antoni, Antonio Mohedas.

La donación la aprobó la junta directiva del club después de conocer, hace unos días, que Cáritas se encontraba prácticamente sin suministros en su almacén, con una disponibilidad muy limitada de productos de primera necesidad para atender a las personas usuarias durante las fiestas navideñas. Ante esta situación, el presidente del club, Pep Tur, junto al resto de la junta directiva, acordó conceder esta ayuda para aliviar tanto la falta de alimentos como la situación económica de la entidad.

Más colaboraciones

El Club Nàutic Sant Antoni ha colaborado en anteriores ocasiones con Cáritas a petición de sus socios, aportando fondos económicos y grandes cantidades de alimentos, como ocurrió durante la pandemia del covid y también en fechas más recientes.

Desde el CNSA animan a empresas y particulares a sumar esfuerzos y realizar aportaciones a entidades sociales como Cáritas, destacando la importante labor que desarrollan en el ámbito social. Esta donación se enmarca dentro de la obra social y deportiva del Club Nàutic Sant Antoni, que incluye iniciativas como la ‘Setmana del Mar’, las escuelas de vela y piragüismo, la organización y participación en eventos deportivos y sociales, así como campañas de protección y cuidado del medio ambiente que el club impulsa desde hace décadas.