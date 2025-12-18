De qué mueren los baleares: estos son los últimos datos del INE

Los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio, y las enfermedades respiratorias fueron las principales causas de muerte entre los baleares en 2024. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos definitivos de 2024 de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte, en la que se recoge que durante el último ejercicio fallecieron 9.001 personas en Baleares, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a las 8.639 defunciones registradas en 2023.

Los tumores agrupan el mayor número de muertes en la Comunidad en 2024, con un total de 2.447 defunciones, aunque muestran una ligera caída frente a las cifras del año anterior, cuando se alcanzaron los 2.485 casos. Dentro de estos, destaca el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (532) y el cáncer de colon (224).

Las enfermedades del sistema circulatorio suponen la segunda mayor cifra de defunciones en las islas, con un total de 2.412 muertes, un 9% más que en 2023 año anterior, con 2.213 casos. Dentro de estas, destacan la insuficiencia cardíaca (438); enfermedades hipertensivas (404); enfermedades cerebrovasculares (372); enfermedades isquémicas del corazón (336), y otras enfermedades de corazón (485). Las enfermedades respiratorias fueron la causa de muerte de 822 personas.

El INE informa de que la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte constituye una de las fuentes de información más importantes en el campo de la Sanidad. Se realiza siguiendo los criterios establecidos por la OMS en la clasificación internacional de enfermedades (CIE), que recoge más de 12.000 enfermedades.

Los datos se obtienen a través de tres cuestionarios: certificado médico de defunción/boletín estadístico de defunción, boletín estadístico de defunción judicial y boletín estadístico de parto, además de la información proporcionada directamente por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Entre las principales causas de muerte en Baleares en 2024 destacan:

Tumor de tráquea, bronquios y pulmones (532)

Otras enfermedades de corazón (485)

Trastornos mentales orgánico senil y presenil (440)

Insuficiencia cardíaca (438)

Enfermedades hipertensivas (404)

Enfermedades cerebrovasculares (372)

Enfermedades isquémicas del corazón (336)

Alzhéimer (328)

Datos nacionales

Este último informe del INE recoge también que en España en 2024 fallecieron 436.118 personas, un 0,6% menos que en 2023. En todo el país, la causa más frecuente de muerte fueron las enfermedades isquémicas de corazón (26.851 fallecidos); seguido de cáncer de bronquios y pulmón (23.239); enfermedades cerebrovasculares (22.894); demencias (21.962); e insuficiencia cardíaca (18.295), entre otras.

Los datos provisionales diferenciados por sexos muestran que las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte entre los hombres (16.892 fallecidos), seguida del cáncer de bronquios y pulmón (16.560) y de las enfermedades cerebrovasculares (10.131). Entre las mujeres, las causas más frecuentes fueron la demencia (14.769 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.655) y la insuficiencia cardíaca (11.060).