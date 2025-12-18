El mercado laboral de Ibiza y Formentera se "estanca" y sufre un nuevo "síntoma de precariedad"

El mercado laboral de Ibiza y Formentera atraviesa una fase de "estancamiento", teniendo en cuenta que el último balance realizado por Comisiones Obreras arroja datos muy similares a los del año anterior, a lo que se suma un nuevo "síntoma de precariedad", en referencia el aumento de la jornada parcial.

Estas son las principales conclusiones realizadas por el sindicato en su estudio del mercado laboral durante la última temporada turística, presentado este jueves en Ibiza por la secretaria de Modelo Económico, Ocupación y Transiciciones del sindicato en Baleares, Maria Àngels Aguiló.

El informe concluye que se ha producido "una ligera mejora del mercado laboral" en el conjunto del archipiélago balear a pesar de la parálisis en las Pitiusas, donde se "mantienen las cifras del año pasado".

"La disminución de personas paradas es más significativa en temporada baja, lo que sin duda es un efecto de la reforma laboral y repercute en la estabilidad y seguridad económica de los trabajadores. No existen datos que apoyen que los buenos datos de paro vienen dadas por un alargamiento de la temporada, ni por una mejora del modelo económico balear", alerta el sindicato.

Más trabajadores pobres

Por otra parte, la reducción internanual en el número de personas desocupadas "es cada vez más tímida", lo que parece indicar que el descenso en las cifras de paro ha "llegado a su límite", según la lectura de los datos que realiza CCOO.

"En definitiva, la mejora es cada vez más discreta, principalmente en las Pitiusas, y algunas variables, como el aumento de la jornada parcial, son síntoma de precariedad. No nos podemos conformar con los grandes números mientras la clase obrera está perdiendo poder adquisitivo y es cada vez más frecuente la figura de la persona trabajadora pobre", advierte el estudio.