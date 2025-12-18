Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Navidad, Navidad, dulce Navidad... etcétera. Esta semana ya es imposible no tropezarse con actividades navideñas casi en cualquier esquina de las Pitiüses, por eso esta agenda se prolonga ya hasta el día 25.

Los mercados de Navidad son el foco de atención en los diferentes municipios, pero se pueden destacar algunas citas: Este jueves la Xacota de Nadal de Sant Antoni, el concierto de los coros de Sant Josep en Sant Jordi o la llegada de Papá Noel a Formentera. El viernes el teatro ‘Dinner for one’ en Santa Eulària o la llegada de Papá Noel a Sant Joan. El sábado los conciertos en el mercado de Vila, la popular fiesta La Verbenita en Sant Antoni, el belén viviente de Jesús o el concierto coral en Sant Josep. El domingo el concierto solidario del coro mixto Bravo en Can Ventosa, el regreso de la obra ‘Vincles’ a Sant Antoni, la obra de teatro ‘Un viatge regalat' en Sant Josep… Hay muchas más cosas y están todas aquí.

Se puede destacar la gastronomía, con la III Fira de sa Sobrassada de Sant Josep, que tendrá dos fechas, este sábado en Sant Josep y el que viene en Sant Jordi. Además la de este sábado acabará con el festival Sobrassada Rock, con LaCalle y el tributo a Leiva Lobos.

Y ya que estamos con la música, hay un concierto que destaca, que es el de la banda francesa Nouvelle Vague el viernes en el Teatro Pereyra. Pero hay más, el jueves Acoustic Springsteen en el bar Moreta de Vila y Davide Garra en Las Dalias. Entre el viernes y el sábado la banda ibicenca Face The Maybe presenta nuevo disco en JazzTaBé y el Casanova Summum. Y el sábado hay una nueva cita con ‘Ones de Llum’, en la iglesia de Can Bonet, y con Los Peligrosos Gentlemen en Can Jordi Blues Station.

También destaca la presentación del almanaque El Pitiús, también este jueves; los cuentos infantiles de Miguel Vingut el sábado en Can Ventosa; la lectura dramatizada ‘Tierra de Bes’ el martes en Caló de s’Oli, o las caramelles de Nadal, ya anunciadas en varias iglesias para las fechas navideñas.

Un no parar…

La banda francesa Nouvelle Vague actúa este viernes en el Teatro Pereyra / Nouvelle Vague

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Stand solidario de Cáritas (hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Paseo de Vara de Rey.

Stand solidario de Cáritas (hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Paseo de Vara de Rey. 19 horas: Música en vivo. Plaza de Sa Graduada.

Música en vivo. Plaza de Sa Graduada. 19.30 horas: Festival de Danza Ibiza Dance Academy. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

Sant Antoni

17 horas: Xacota de Nadal (Passeig de ses Fonts)

Xacota de Nadal (Passeig de ses Fonts) 18 horas: Fiesta de los Mayores (Es Clot Marès)

Fiesta de los Mayores (Es Clot Marès) 19 horas: Cena de 'senalló'

Cena de 'senalló' 19.30 horas: Concurso de Ucs

Concurso de Ucs 20.30 horas: Concierto La Calle (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres infantiles (16.30 a 20 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres infantiles (16.30 a 20 horas). Passeig de s’Alamera. 17 horas: Villancicos del Coro Rociero. Hospital Can Misses.

Villancicos del Coro Rociero. Hospital Can Misses. 17 horas: Concierto del Cor des Pla de Jesús. Residencia Can Blai.

Concierto del Cor des Pla de Jesús. Residencia Can Blai. 18 horas: Muestra de villancicos IES Xarc. Plaza España.

Muestra de villancicos IES Xarc. Plaza España. 19 a 21 horas: Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento.

Sant Josep

17 horas: Villancicos del alumnado del CEIP Sant Jordi, en la carpa de Sant Jordi.

Villancicos del alumnado del CEIP Sant Jordi, en la carpa de Sant Jordi. 17 horas: Taller de empanadillas de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127).

Taller de empanadillas de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127). 18 horas: Taller de decoración navideña con flores preservadas para personas adultas, en Can Curt (Sant Agustí).

Taller de decoración navideña con flores preservadas para personas adultas, en Can Curt (Sant Agustí). 19.30 horas: Brindis de Navidad para las personas mayores de Sant Josep, en la carpa de Sant Josep.

Brindis de Navidad para las personas mayores de Sant Josep, en la carpa de Sant Josep. 20 horas: Concierto del Cor Municipal Can Blau y los Cors d’Al·lots de Can Blau, en la iglesia de Sant Jordi.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

(zona infantil). Plaza de la Constitución. 10.30 horas: Visita del Mago Albert. Residencia des Brolls.

Visita del Mago Albert. Residencia des Brolls. 16.30 y 18.30 horas: Llegada de Papá Noel, con chocolatada. Sala de Cultura (reserva en entradesformentera.cat).

Fiestas de la Sagrada Familia

17.30 horas: Campeonato de futbolín. En el restaurante Ses Païsses.

Música

Springsteen Acoustic. Con Soulman Sal, Raúl Moya y David Mascaró. 19 horas en Can Moreta-Nap Ibiza.

Autómatas: Sesión de rock y blues con Autómatas en Café Pereyra, desde las 22 horas.

Ras Smaila: Bblues y funk. Can Jordi Blues Station. 19 horas.

Azahar López: Guitarra y voz. Cas Costas. 20 horas.

Rick & Carly: Música de baile. Restaurante Why Not (Cala de Bou), 20 horas.

Davide Garra: Soul, blues, funk y grunge. Las Dalias Café, 19 horas Entrada gratuita.

Literatura

‘El que quedi’. Comentario de la obra de Irantzu Varela Urrestizala en el Club de Lectura Feminista del Ayuntamiento de Eivissa. A las 18.30 horas en el Casal d’Igualtat.

Cine

‘Centaures de la nit’. De Marc Recha (España, 2024). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Cultura

El Pitiús. Presentación del almanaque 2026 del Institut d‘Estudis Eivissencs. «0 horas en la sede del IEE, Vía Púnica, 29 de Vila.

Humor

'Noches de Kokomedia'. Monólogos con Kalderas y Antonio Ocaña. 21 horas en la sala La Kokotxa Ibiza.

La banda ibicenca Face The Maybe presenta su disco entre viernes y sábado / Aarón Guerreiro

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 13 horas: Music 4 Life. Mercado gastronómico.

Music 4 Life. Mercado gastronómico. 16 horas: Nadal Fest (familias, talleres e hinchables, hasta 20 horas). Plaza d’Antoni Albert i Nieto.

Nadal Fest (familias, talleres e hinchables, hasta 20 horas). Plaza d’Antoni Albert i Nieto. 17 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 20 horas). Parque Reina Sofía. 17 horas: Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 20 horas). Paseo de Vara de Rey.

Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 20 horas). Paseo de Vara de Rey. 17 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 18.30 horas). Casita de Papá Noel, Paseo de Vara de Rey.

Photocall con personajes gigantes (hasta 18.30 horas). Casita de Papá Noel, Paseo de Vara de Rey. 17 horas: Nadal a Pedal (hasta 21 horas). Plaza del Parque.

Nadal a Pedal (hasta 21 horas). Plaza del Parque. 18 horas: Audiciones de Navidad (Orquesta y Banda). Carpa de Navidad.

Audiciones de Navidad (Orquesta y Banda). Carpa de Navidad. 18 horas: Zambomba flamenca de la AAVV Es Pratet con la escuela de danza de Miguel Barranco en la plaza del Parque de Vila.

Zambomba flamenca de la AAVV Es Pratet con la escuela de danza de Miguel Barranco en la plaza del Parque de Vila. 18 horas: ‘La cocina de los Noel’ (comedia familiar). Carpa de Navidad, Parque Reina Sofía.

‘La cocina de los Noel’ (comedia familiar). Carpa de Navidad, Parque Reina Sofía. 19 horas: Taller de entrantes navideños sin gluten ni lactosa (C19; inscripción 5 €, +18).

Taller de entrantes navideños sin gluten ni lactosa (C19; inscripción 5 €, +18). 22 horas: Ace of Hearts by Jessica Ros & Iván Roman. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 17 a 19 horas: Tren de Piruleto en Can Bonet

Tren de Piruleto en Can Bonet 17 a 20 horas: Caseta de Papá Noel

Caseta de Papá Noel 17 horas: Teatro 'Zafira!' (Mercado)

Teatro 'Zafira!' (Mercado) 17.30 horas: Taller de Navidad (Biblioteca Municipal)

Taller de Navidad (Biblioteca Municipal) 18 a 20 horas: Zambombada flamenca (c/ Los Flamencos)

Zambombada flamenca (c/ Los Flamencos) 21 horas: Concierto Sofía Martín (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Lîla Jocs Reciclats (16 a 20 horas), talleres infantiles (16.30 a 20 horas) y animación ‘Grinch y Papá Noel’ (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Lîla Jocs Reciclats (16 a 20 horas), talleres infantiles (16.30 a 20 horas) y animación ‘Grinch y Papá Noel’ (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera. 17.30 horas: Villancicos del Coro Rociero. Sa Residència Colisée.

Villancicos del Coro Rociero. Sa Residència Colisée. 19 a 21 horas: Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento.

Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento. 20.30 horas: Teatre. ‘Dinner for one’. Teatro España.

Sant Josep

17 horas: Inauguración de las casetas de Navidad de Sant Jordi, con música, comida y buen ambiente, en la plaza de Sant Jordi.

Inauguración de las casetas de Navidad de Sant Jordi, con música, comida y buen ambiente, en la plaza de Sant Jordi. 17 horas: Taller de salsa de Nadal de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127).

Taller de salsa de Nadal de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127). 18 horas: Tarde de vídeo y juegos, en el Saló Joan XXIII de es Cubells.

Tarde de vídeo y juegos, en el Saló Joan XXIII de es Cubells. 19.30 horas: Brindis de Navidad para las personas mayores de Sant Agustí, en la carpa de Sant Agustí.

Sant Joan

18 horas: Audición de la Escuela Municipal de Música. Plaza de la Iglesia de Sant Joan.

Audición de la Escuela Municipal de Música. Plaza de la Iglesia de Sant Joan. 19 horas: Llegada de Papá Noel a la plaza de Sant Joan. A cargo de: Apima de Labritja.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

Desde las 17 horas: Taller infantil y familiar (castillos hinchables, toro mecánico, tren de la Navidad…). En la carpa.

Taller infantil y familiar (castillos hinchables, toro mecánico, tren de la Navidad…). En la carpa. 19 horas: Espectáculo de magia con Mago Alexis.

Espectáculo de magia con Mago Alexis. 19.45 horas: Visita de Papá Noel y entrega de carta.

Música

Nouvelle Vague. Pop, con Phoebe Killdeer & The Shift y Guts DjSe t. Desde las 21 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Face The Maybe. Listening party del nuevo disco ‘Three Sounds and a Pause’ y pequeño concierto. Desde las 20 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Cozy Duo. Maya Alexander Porter y Juan Ainvar: concierto en Cas Mestre a las 19 horas.

Libros

‘El llarg camí del pa a Formentera’: presentación de la reedición del libro de Joan Marí Cardona, a cargo de Antoni Ferrer Abárzuza y Andreu Ferrer Juan. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, 19 horas

Sant Josep celebra este sábado la III Fira de sa Sobrassada / Vicent Marí

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 9 horas: Escuela artística de Navidad (6–12 años, hasta 14 horas). Casa de colonias de Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (6–12 años, hasta 14 horas). Casa de colonias de Can Tomeu. 11 horas: Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas).

Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas). 10.30 horas: Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa.

Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa. 11 horas: Carrera de orientación navideña Dalt Vila (hasta 13.30 horas). Salida Mirador Plaza de España.

Carrera de orientación navideña Dalt Vila (hasta 13.30 horas). Salida Mirador Plaza de España. 11 horas: Nadal a Pedal (hasta 14 horas). Plaza del Parque.

Nadal a Pedal (hasta 14 horas). Plaza del Parque. 11 horas: Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey.

Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel.

Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 13 horas: Los del Varadero. Mercado gastronómico.

Los del Varadero. Mercado gastronómico. 16 horas: Nadal Fest (familias, hasta 20 horas). Platja d’en Bossa (junto al campo de fútbol de la asociación).

Nadal Fest (familias, hasta 20 horas). Platja d’en Bossa (junto al campo de fútbol de la asociación). 17 y 19 horas: Festival de Danza Sabrina Dance Center & Arts. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

Festival de Danza Sabrina Dance Center & Arts. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 20 horas: Idó Matal’s. Mercado gastronómico.

Idó Matal’s. Mercado gastronómico. 21 horas: ‘Comienzo de la Navidad’, Los Rumbeuros. Terraza Bar De Miedo.

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 11 a 13.15 y 17 a 19.15 horas: Tren de Piruleto

Tren de Piruleto 12 horas: PatiNadal (Sa Punta des Molí)

PatiNadal (Sa Punta des Molí) 12 horas: La magia de la Navidad – Mag Albert (Caseta de Papá Noel)

La magia de la Navidad – Mag Albert (Caseta de Papá Noel) 13 horas: Espectáculo Diverfollets (Mercado)

Espectáculo Diverfollets (Mercado) 17 horas, 18.15 y 19.15 horas: ' Vincles' (Far de ses Coves Blanques)

Vincles' (Far de ses Coves Blanques) 18 a 1 horas: Fiesta La Verbenita (Mercado)

Fiesta La Verbenita (Mercado) 20 horas: Recital de villancicos y chocolatada (Iglesia de Sant Antoni)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 20 horas), ‘boom box’ con Cachirulo (16.30 a 20 horas) y concierto acústico de Esta me la sé (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 20 horas), ‘boom box’ con Cachirulo (16.30 a 20 horas) y concierto acústico de Esta me la sé (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera. 18 a 20 horas: Taller de cocina A.V. Els Molins des Puig d’en Valls. Sala polivalente de es Puig d’en Valls.

Taller de cocina A.V. Els Molins des Puig d’en Valls. Sala polivalente de es Puig d’en Valls. 19 a 21 horas: Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento.

Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento. 19 horas: Representación del belén. Plaza de Jesús.

Sant Josep

9 horas: Taller de ‘bescuit de Nadal’ para personas adultas, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells.

Taller de ‘bescuit de Nadal’ para personas adultas, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells. 11 a 16 horas: ‘III Feria de la Sobrasada’: elaboración de sobrasada a cargo de Carn & Coop, frita popular de cerdo, calamar y sobrasada, en la carpa de Sant Josep.

‘III Feria de la Sobrasada’: elaboración de sobrasada a cargo de Carn & Coop, frita popular de cerdo, calamar y sobrasada, en la carpa de Sant Josep. 17 horas: Taller de centros de Navidad de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127).

Taller de centros de Navidad de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, en el local de las asociaciones (c/ des Caló, 127). 17.30 horas: Taller de galletas navideñas para niños y niñas, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells.

Taller de galletas navideñas para niños y niñas, en la sala polivalente del polideportivo de es Cubells. 20 horas: Concierto del ‘Petit Cor’ y ‘Amics de sa Música’, en la iglesia de Sant Josep.

Concierto del ‘Petit Cor’ y ‘Amics de sa Música’, en la iglesia de Sant Josep. 21 horas: ‘XVII Sobrassada Rock’ con La Calle, Lobos Tributo a Leiva y Pereza y DJ John Sax, en la carpa de Sant Josep.

Casetas de Sant Jordi

12.30 horas: Castillos hinchables.

Castillos hinchables. 13 horas: Dj Ric Jazzbo.

Dj Ric Jazzbo. 17 horas: Dj Yor D.

Dj Yor D. 19 horas: Dj Toni Torres.

Sant Joan

12 horas: ‘Cançoner de les Pitiüses’: Cantada. Sala de Plenos del Ayuntamiento.

‘Cançoner de les Pitiüses’: Cantada. Sala de Plenos del Ayuntamiento. 19.30 horas: Concierto de Navidad en Sant Joan.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

17.30 horas: Campeonato de Billar Bola 8.

Campeonato de Billar Bola 8. 20.30 horas: Concierto de ‘Ones de Llum’. Música clásica y visual. En la parroquia.

Gastronomía

III Fira de sa Sobrassada en Sant Josep. Desde las 11 elaboración de sobrasada, a las 12 ballada pagesa con el Grup Folklòric de Sant Josep, showcooking y talleres infantiles y a las 14 horas frita popular de cerdo, calamar y sobrassada en la carpa de Sant Josep.

Música

‘Ones de Llum’. Felt Oxytocin con la colaboración de Laura de Grinyo (theremin). Música original del grupo ibicenco y de su álbum ‘Entre ellas’. 20.30 horas en la iglesia de Can Bonet.

Face The Maybe. Concierto presentación del nuevo disco ‘Three Sounds and a Pause’, Con Apoitropaico. Desde las 20 horas en la Casanova Summum de Cala de Bou. Entradas a 12 € anticipada y 15 € en taquilla.

XVII Sobrassada Rock. Lobos (tributo a Leiva) y LaCalle: 21 a 0.30 horas (madrugada del 21).

Canallas del Guateke. Concierto en acústico. 12 horas en el bar Cordes de Vila.

Los Peligrosos Gentlemen: Blues y soul. Can Jordi Blues Station, 13 horas.

Crossroad: Blues rock. Rosana’s, 16.30 horas.

Medio Ambiente

‘Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la finca ecológica de Santa Gertrudis, con actividades de 9 a 16 horas. Desayunos y almuerzos de proximidad, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas y charlas sobre vida regenerativa. Todos los sábados.

Arte

Mercado de artistas en Olas Gallery: Mercado de arte local con piezas únicas y ediciones limitadas, en Olas Gallery, junto al paseo marítimo de Santa Eulària, de 11 a 17 horas.

Infantil

‘Dissabte de contes i rondaies’. ‘Es fameliar Ximpun i es llums de Nadal’. Escrito y dirigido por Miguel Vingut. A partir de 4 años. 12.30 horas en la Biblioteca de Can Ventosa.

Papá Noel recorre estos días la geografía pitiusa / Vicent Marí

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 11 horas: Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas).

Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas). 11.30 horas: Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey.

Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel.

Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas : ‘La cocina de los Noel’ (A.V. San Pablo, entrega de cartas). San Pablo.

: ‘La cocina de los Noel’ (A.V. San Pablo, entrega de cartas). San Pablo. 13 horas: Discover Christmas. Mercado gastronómico.

Discover Christmas. Mercado gastronómico. 18 horas: Festival Escuela Municipal de Acrobacias. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

Festival Escuela Municipal de Acrobacias. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 19 horas: Coro mixto Bravo (a beneficio de Cruz Roja; donativo 10 €). Auditorio Can Ventosa (A.V. ses Figueretes).

Coro mixto Bravo (a beneficio de Cruz Roja; donativo 10 €). Auditorio Can Ventosa (A.V. ses Figueretes). 20 horas: Groove Garage. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

8.30 horas: Papanoelada Motera Solidaria

Papanoelada Motera Solidaria 10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 11 a 13.15 y 17 a 19.15 horas: Tren de Piruleto

Tren de Piruleto 12 a 13 horas: Taller de manualidades

Taller de manualidades 12 horas: Caseta de Papá Noel

Caseta de Papá Noel 13 horas: Bienvenida Navidad con Piruleto (Mercado)

Bienvenida Navidad con Piruleto (Mercado) 17, 18.15 y 19.15 horas: ‘Vincles’ (Far de ses Coves Blanques)

Santa Eulària

10 horas: Taller floral de Navidad (A.V. Els Molins des Puig d’en Valls). Edificio polivalente de es Puig d’en Valls.

Taller floral de Navidad (A.V. Els Molins des Puig d’en Valls). Edificio polivalente de es Puig d’en Valls. Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas: Juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 18 horas), talleres y karaoke infantil con Cachirulo. Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas: Juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 18 horas), talleres y karaoke infantil con Cachirulo. Passeig de s’Alamera. 12 horas: Concierto de Navidad del Coro de Santa Eulària. Puig de Missa.

Concierto de Navidad del Coro de Santa Eulària. Puig de Missa. 12.30 horas: Carroza de Papá Noel y recogida de cartas. Plaza de la Iglesia de Santa Gertrudis.

Sant Josep

10 horas: ‘XVIII Cursa de sa Salsa’, en el campo municipal de fútbol de Sant Josep.

‘XVIII Cursa de sa Salsa’, en el campo municipal de fútbol de Sant Josep. 10 horas: Fiesta de Navidad de judo del Club Judo Sant Jordi, en el Centro Deportivo Teo Blázquez.

Fiesta de Navidad de judo del Club Judo Sant Jordi, en el Centro Deportivo Teo Blázquez. 13.30 horas: Comida popular ‘Té ous sa colla’ de huevos fritos con patatas y sobrasada, en la carpa de Sant Josep.

Comida popular ‘Té ous sa colla’ de huevos fritos con patatas y sobrasada, en la carpa de Sant Josep. 16 horas: ‘NadalFest by Cachirulo’ con castillos hinchables, juegos y música, en la carpa de Sant Jordi.

‘NadalFest by Cachirulo’ con castillos hinchables, juegos y música, en la carpa de Sant Jordi. 16.30 horas: Taller de manualidades infantiles, en el auditorio Caló de s’Oli.

Taller de manualidades infantiles, en el auditorio Caló de s’Oli. 18.30 horas : Espectáculo ‘La última carta a Papá Noel’ con el mago Albert y visita de Papá Noel, con chocolatada, en el auditorio Caló de s’Oli.

: Espectáculo ‘La última carta a Papá Noel’ con el mago Albert y visita de Papá Noel, con chocolatada, en el auditorio Caló de s’Oli. 20 horas: Teatro ‘Un viatge regalat’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells, en la carpa de Sant Josep.

Casetas de Sant Jordi

13 horas: Dj Enrique Malanga.

Dj Enrique Malanga. 16 horas: NadalFest con Cachirulo.

NadalFest con Cachirulo. 20 horas: Concierto de Roxela's Band.

Sant Miquel

Mercadillo de Navidad: a partir de las 10.30 horas, en la plaza de Sant Miquel, con productos tradicionales, actividades infantiles y un ambiente familiar pensado para compartir y celebrar la Navidad en comunidad.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

12 horas: Misa homenaje a los mayores.

Misa homenaje a los mayores. 13 horas: Ball pagès y actuación de la Colla Brisa de Portmany.

Ball pagès y actuación de la Colla Brisa de Portmany. 13.30 horas: Torrada popular con música de Fernando Arte.

Torrada popular con música de Fernando Arte. 16 horas: Bingo.

Bingo. 17 horas: Entrega de premios.

Actividad física

Rutas de Nordic Walking de Sant Josep: Ruta Cala de Bou. Salida desde la Oficina Municipal de Cala de Bou. Dificultad media. 10 horas. No es necesaria inscripción, solo presentarse 30 minutos antes. El Ayuntamiento facilita bastones si se precisan y no se permiten perros.

LUNES 22 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 11 horas: Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey.

Casita de Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel.

Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Casita de Papá Noel. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas: Mercado gastronómico (hasta 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

Mercado gastronómico (hasta 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 13 horas: Discover Christmas. Mercado gastronómico.

Discover Christmas. Mercado gastronómico. 16 horas: Nadal Fest (familias, hasta 20 horas). Cas Serres (aparcamiento guardería).

Nadal Fest (familias, hasta 20 horas). Cas Serres (aparcamiento guardería). 16 horas: Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas) y actividades virtuales C19 (videojuegos y gafas 3D, hasta 20.30 horas; 12–17 años).

Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas) y actividades virtuales C19 (videojuegos y gafas 3D, hasta 20.30 horas; 12–17 años). 18 horas: ‘Caty y la Navidad’ (marionetas gigantes, Idam Kids). Carpa de Navidad.

‘Caty y la Navidad’ (marionetas gigantes, Idam Kids). Carpa de Navidad. 20 horas: Roxela Trio. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

16 a 20 horas: Día del Niño, atracciones gratuitas

Día del Niño, atracciones gratuitas 10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 10 a 14 horas: FreaXmas (Espai Jove)

FreaXmas (Espai Jove) 11 a 13.15 y 17 a 19.15 horas: Tren de Piruleto

Tren de Piruleto 17 horas: Caseta de Papá Noel

Caseta de Papá Noel 17 a 18 horas: Cuentacuentos (Duendes Juguetones)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 14 horas), talleres y actividades infantiles (10.30 a 13.30 horas) y taller adultos de coronas con acuarela (17 a 19 horas; inscripciones: comercio@santaeularia.com). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Lîla Jocs Reciclats (10 a 14 horas), talleres y actividades infantiles (10.30 a 13.30 horas) y taller adultos de coronas con acuarela (17 a 19 horas; inscripciones: comercio@santaeularia.com). Passeig de s’Alamera. 12 horas: Riuland. Cine. ‘El gran premi a tot gas’ (cat.). Teatro España.

Sant Josep

10 horas: ‘NadalFest by Cachirulo’ con castillos hinchables, danza y espectáculo navideño para toda la familia, en la zona exterior de es Caló de s’Oli.

Casetas de Sant Jordi

16.30 horas: Talleres infantiles de manualidades navideñas, en la carpa de Sant Jordi.

Talleres infantiles de manualidades navideñas, en la carpa de Sant Jordi. 18.30 horas: Espectáculo ‘La última carta de Papá Noel’ con el mago Albert y visita de Papá Noel, en Sant Jordi.

Espectáculo ‘La última carta de Papá Noel’ con el mago Albert y visita de Papá Noel, en Sant Jordi. 20.30 horas: Rock me dj set.

Caramelles de Nadal estos días en las iglesias pitiusas / Lorena Portero

MARTES 23 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 10 horas: Ruta cicloturista (Es Viver–Platja d’en Bossa–Salinas; +14 años; inscripción previa). Salida Pabellón de Es Viver.

Ruta cicloturista (Es Viver–Platja d’en Bossa–Salinas; +14 años; inscripción previa). Salida Pabellón de Es Viver. 10.30 horas: Desfile de Papá Noel y comitiva (Puerto–Bartomeu Roselló–Ignasi Wallis–Paseo de Vara de Rey).

Desfile de Papá Noel y comitiva (Puerto–Bartomeu Roselló–Ignasi Wallis–Paseo de Vara de Rey). 10.30 horas: Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa.

Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas: Entrega de cartas a Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Casita de Papá Noel.

Entrega de cartas a Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas y de 17 a 20.30 horas). Casita de Papá Noel. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 13 horas: DJ D-Ramones. Mercado gastronómico.

DJ D-Ramones. Mercado gastronómico. 16 horas: Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas).

Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas). 16 horas: Actividades virtuales C19 (adultos +18, hasta 20.30 horas).

Actividades virtuales C19 (adultos +18, hasta 20.30 horas). 18 horas: ‘Eivissa en su salsa’ (Aspanadif: talleres, baile social y animaciones, hasta 23.30 horas). Carpa de Navidad.

‘Eivissa en su salsa’ (Aspanadif: talleres, baile social y animaciones, hasta 23.30 horas). Carpa de Navidad. 20 horas: Que te quiten lo bailao. Mercado gastronómico.

Que te quiten lo bailao. Mercado gastronómico. 21 horas: Que te quiten lo bailao. Plaza del Parque.

Sant Antoni

10 a 14 horas: FreaXmas (Espai Jove)

FreaXmas (Espai Jove) 11 a 13.15 horas: Tren de Piruleto

Tren de Piruleto 17 horas: Caseta de Papá Noel

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres y actividades infantiles. Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres y actividades infantiles. Passeig de s’Alamera. 12 horas: Riuland. ‘Contes viatgers’ con David Novell (cat.). Teatro España.

‘Contes viatgers’ con David Novell (cat.). Teatro España. 18 horas: Concierto. ‘Zambomba’ con coros rocieros. Plaza España.

Sant Josep

16.30 horas: Talleres infantiles de manualidades navideñas, en la carpa de Sant Josep.

Talleres infantiles de manualidades navideñas, en la carpa de Sant Josep. 18.30 horas: Espectáculo ‘La última carta a Papá Noel’ con el mago Albert y visita de Papá Noel, en la carpa de Sant Josep.

Espectáculo ‘La última carta a Papá Noel’ con el mago Albert y visita de Papá Noel, en la carpa de Sant Josep. 18.30 horas: Lectura dramatizada ‘Tierra de Bes: la sal que preserva el cuerpo’, en el auditorio Caló de s’Oli.

Casetas de Sant Jordi

17 horas: Taller de impresión artesanal de tarjetas de Navidad.

Taller de impresión artesanal de tarjetas de Navidad. 19 horas: Concierto de Five guys walk into a bar.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

(zona infantil). Plaza de la Constitución. 18.30 horas: Proyección de película navideña. Casal de Joves.

Fiestas de ses Païsses y Can Bonet

20 horas: Fiesta de Navidad de la comunidad filipina. En la carpa.

Teatro

‘Tierra de Bes’. Lectura dramatizada de Ramon Mayol sobre la obra ‘Amílcar’ de Juan Bonet. Con Encarna de las Heras. 18.30 horas en el Audtori Caló de s‘Oli de Cala de Bou. Entrada libre.

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. Vermut a 45 RPM con Javi Box y amigos.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. Vermut a 45 RPM con Javi Box y amigos. 9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 10.30 horas: Desfile de Papá Noel y comitiva (Puerto–Bartomeu Roselló–Ignasi Wallis–Paseo de Vara de Rey).

Desfile de Papá Noel y comitiva (Puerto–Bartomeu Roselló–Ignasi Wallis–Paseo de Vara de Rey). 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas: Entrega de cartas para Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas). Casita de Papá Noel.

Entrega de cartas para Papá Noel – Oficina 07800 (hasta 14 horas). Casita de Papá Noel. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 16 horas: DJ música pachanga (Evento Terraza Bar Born, hasta 19 horas). Plaza del Parque.

Sant Antoni

11 a 17 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 12 horas: Visita especial de Papá Noel (Caseta)

Visita especial de Papá Noel (Caseta) 13 horas: Concierto de Los del Varadero + DJ Nells & Friends (Mercado)

Concierto de Los del Varadero + DJ Nells & Friends (Mercado) 20 horas: Misa de Nochebuena y Caramelles (Iglesia de Sant Antoni)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres infantiles (10.30 a 13.30 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres infantiles (10.30 a 13.30 horas). Passeig de s’Alamera. 11 horas: Carroza de Papá Noel por Santa Eulària.

Carroza de Papá Noel por Santa Eulària. 12 horas: ‘La magia de la Navidad’ y recogida de cartas con Papá Noel. Teatro España.

‘La magia de la Navidad’ y recogida de cartas con Papá Noel. Teatro España. 16.30 horas: Carroza de Papá Noel por es Puig d’en Valls.

Carroza de Papá Noel por es Puig d’en Valls. 17.30 horas: ‘La magia de la Navidad’ y recogida de cartas. Centre Cultural des Puig d’en Valls.

‘La magia de la Navidad’ y recogida de cartas. Centre Cultural des Puig d’en Valls. Misas del gallo: 19 horas: Sant Carles (con Coro Parroquial y ‘gotxos’) y Jesús; 21 horas: es Puig d’en Valls; 24 horas: Puig de Missa (con caramelles) y Santa Gertrudis.

Sant Josep

19 horas: Misa del gallo en Sant Francesc.

Misa del gallo en Sant Francesc. 19 horas: Misa del gallo en Sant Agustí.

Misa del gallo en Sant Agustí. 20 horas: Misa del gallo en es Cubells.

Misa del gallo en es Cubells. 0 horas: Misa del gallo en Sant Josep y, al finalizar, fiesta de Nochebuena con Coco-Loco, en la carpa de Sant Josep.

Casetas de Sant Jordi

12.30 horas: Castillos hinchables.

Castillos hinchables. 13 horas: Flamenkito & zambombada.

Flamenkito & zambombada. 17 horas: Dj Jordi Cardona.

Dj Jordi Cardona. 00 horas: Coco Loco Party.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

(zona infantil). Plaza de la Constitución. 11 horas: Concierto de villancicos con Maria José Cardona y una colla de gent bona en el Centro de Día de Formentera.

Concierto de villancicos con Maria José Cardona y una colla de gent bona en el Centro de Día de Formentera. 24 horas: Misa del gallo y caramelles de Navidad. Iglesia de Sant Francesc.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

19 horas: Misa del Gallo. En la parroquia.

JUEVES 25 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

19 horas: Música en vivo. Plaza de Sa Graduada.

Música en vivo. Plaza de Sa Graduada. 19 horas: DJ música pachanga (hasta 23 horas). Plaza del Parque.

Sant Antoni

11 y 19 horas: Misa solemne de Navidad (Iglesia de Sant Antoni)

Santa Eulària

11 horas: Misa de Navidad con belén viviente. Puig de Missa.

Misa de Navidad con belén viviente. Puig de Missa. 12 horas: Misa de Navidad con Coro Parroquial. Iglesia de Sant Carles.

Misa de Navidad con Coro Parroquial. Iglesia de Sant Carles. 12.30 horas: Misa y concierto de Navidad del Cor des Pla de Jesús. Iglesia de Jesús.

Sant Josep

9.30 horas: Misa de Navidad en Sant Francesc.

Misa de Navidad en Sant Francesc. 11 horas: Misa de Navidad en Sant Jordi.

Misa de Navidad en Sant Jordi. 12 horas: Misa de Navidad en Sant Josep.

Misa de Navidad en Sant Josep. 18.30 horas: Bingo solidario a favor de IbizaIN, en la carpa de Sant Josep.

Bingo solidario a favor de IbizaIN, en la carpa de Sant Josep. 19 horas: Misa de Navidad en Sant Jordi.

Casetas de Sant Jordi

19.30 horas: Karaoke navideño.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

12 horas: Misa de Navidad. En la parroquia.

INFANTIL

‘Feria de Atracciones de Navidad’: Aparcamiento de sa Joveria (Eivissa). Horarios: lunes a jueves, 17 a 23 horas; fines de semana, 17 a 24 horas; domingos y festivos, 11 a 14 horas. Hasta el 12 de enero.

El Club Diario de Ibiza acoge la Fira d'Art todas las fiestas / Aïda Miró

ARTE

Fira d’Art d’Eivissa. Muestra colectiva de Navidad con obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Júlio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Horario de visita de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 h. Y los días 24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. Hasta el 5 de enero.

EXPOSICIONES

Andrea Rivi. Ibiza esencial'. Fotografías Solo el viernes 19 desde las 18 horas en el espacio cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni.

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni, inauguración y charla con la artista el jueves 18 de diciembre a las 19.30 horas, hasta el 15 de marzo.

John Trickett. ‘Col·lecció d’Eivissa’, paisajes (pintura). Sala de Exposiciones de Santa Eulalia, martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas, hasta el 3 de enero.

‘Colectiva de Navidad de Formentera’, obras de 15 artistas. Sala d’Exposicions ‘Ajuntament Vell’, de 11 a 14 y de 18 a 20 horas (domingos, festivos y lunes por la mañana, cerrado), hasta el 10 de enero.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Júlia Ribas. ‘Tardor’, pinturas. Inauguración el viernes 12 de diciembre a las 19.30 horas. De lunes a sábado de 10 a 13 y los domingos de 10 a 14 horas en la Casa Parroquial de Sant Joan. Hasta el 11 de enero.

Romanie. 'Calidesa', pinturas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 19 de enero.

'Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa'. 35 pinturas de paisajes de artistas de la isla de los dos últimos siglos. Sa Nostra Sala, c/ Aragó de Vila. De lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 31 de enero.

Laura de Grinyo. 'Form and Spirit', cerámicas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. De lunes a viernes de 11 a 14 horas. El sábado 13 a las 18 horas, performance sonora con Héctor Koa. Hasta final de año.

Valeria Fieschi Marí. 'Habitar la deriva' Diferentes materiales. Sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 21 de diciembre.

'Cançoner de les Pitiüses'. Muestra sobre la obra del 'Cançoner'. Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan. De lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y sábados de 10 a 13 horas. Hasta el 20 de diciembre.

‘50 imatges. 100 anys’. Muestra fotográfica sobre la vida de Joan Marí Cardona. De martes a sábados de 11 a 14 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Hasta el 10 de enero.

‘Esglèsies d’Eivissa i Formentera’. Obras sobre las iglesias de la isla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de enero.

Tahirha Luck. ‘The sacred’, pinturas. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas, en el Centro XCultural de Jesús. Hasta el 29 de diciembre.

Violeta Galera. ‘El jardín que me habita’, pinturas. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de enero de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.