Ibiza licita por primera vez el mantenimiento de las zonas verdes de la red de carreteras

El Consell de Ibiza ha anunciado la aprobación de la licitación del "primer contrato integral de limpieza, conservación y mantenimiento de los márgenes y zonas ajardinadas de la red viaria insular", un servicio que tendrá un presupuesto base de 3,75 millones de euros (IVA excluido) y una duración inicial de un año, prorrogable por un segundo ejercicio.

La institución insular recuerda que se trata del primer contrato de este tipo y señala que con la externalización del servicio, busca "impulsar un servicio específico, estructurado y planificado de estas características, que ofrecerá cobertura permanente en el conjunto de las carreteras de titularidad insular". Hasta ahora, estos trabajos se realizaban de forma "puntual o fragmentada, mientras que el nuevo contrato establece un modelo estable, continuo y profesionalizado de mantenimiento viario", detallan.

El servicio dará cobertura a cerca de 200 kilómetros de carreteras y a aproximadamente 100.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reforzar la prevención de incendios, ordenar la vegetación de los márgenes y garantizar un mejor mantenimiento de rotondas, medianas y espacios verdes.

Cómo será el contrato

El contrato se estructura en tres lotes diferenciados. El primero contempla la "limpieza y desbroce de los márgenes de carretera", con actuaciones sistemáticas a lo largo de todo el año. El segundo incorpora como principal novedad la "limpieza forestal, la poda y la tala de árboles en tramos con masas forestales, mediante campañas específicas previamente planificadas". El tercer lote se destina al "mantenimiento integral de las zonas ajardinadas, que incluye tareas de poda, riego, tratamientos fitosanitarios y mejora estética de los espacios".

El nuevo servicio contará con "equipos humanos especializados y de dedicación exclusiva", con un mínimo de 21 profesionales entre los tres lotes, además de maquinaria específica, vehículos adaptados y sistemas de señalización y seguridad para cada tipo de actuación. El pliego de condiciones establece también criterios estrictos en materia de prevención de riesgos laborales, formación del personal y uso de equipos de protección homologados.

Con la puesta en marcha de este contrato, el Consell de Ibiza da un "salto cualitativo en la gestión del mantenimiento viario, al dotarse por primera vez de un servicio integral que permitirá mejorar la seguridad, reducir el riesgo de incendios y ofrecer una red de carreteras más cuidada, ordenada y segura para la ciudadanía", finaliza la nota del Consell ibicenco.