El ibicenco Izan Llunas presenta '¿Qué vas a hacer?', la canción con que competirá en el Benidorm Fest

RTVE ha presentado este jueves todas las canciones que competirán el próximo mes de febrero en el Benidorm Fest, entre las que se encuentra '¿Qué vas a hacer?', interpretada por el joven actor y cantante ibicenco Izan Llunas.

'¿Qué vas a hacer?' es una canción compuesta por Llunas junto a Diego Seijas y Adrián Atalaya nacida de una vivencia personal que los tres identifican como común: el primer encuentro con el amor cara a cara. Según contaron, el tema se compuso en apenas cuatro horas, fruto de una conexión inmediata entre ellos.

Todos los participantes del Benidorm Fest 2026 / Benidorm Fest

Es la primera vez que un ibicenco nacido y criado en la isla se presentará en el Benidorm Fest. En diálogo con Diario de Ibiza semanas atrás, Llunas aseguró estar "muy feliz y orgulloso" de representar a la isla: "Quiero llevar la bandera de Ibiza a todos lados conmigo", declaró.

El festival entregará al ganador un renovado trofeo, que ya no será el tradicional micrófono de bronce sino 'La sirenita de Benidorm'. Además, el vencedor se llevará 150.000 euros y habrá dos recompensas adicionales: un viaje a Miami para promocionarse en Univisión y grabar un single, y la grabación de otro tema en los estudios de Spotify en Estocolmo.

Cabe recordar que será la primera vez que el ganador de este festival no represente a España en Eurovisión, ya que RTVE decidió retirarse del certamen luego de que se confirmara la participación de Israel.

¿Qué vas a hacer? - Izan Llunas