Una familia necesita ingresar 84.000 euros anuales para tener "una vida digna" en Ibiza o Formentera

Un familia trabajadora de Ibiza o Formentera necesita ingresar en torno a 84.000 euros anuales para que sus miembros puedan llevar "una vida digna", de acuerdo a los cálculos realizados por Comisiones Obreras (CCOO) y que este jueves ha presentado la secretaria de Modelo Económico, Ocupación y Transiciciones del sindicato en Baleares, Maria Àngels Aguiló.

Durante su comparecencia ante la prensa en Ibiza, Aguiló ha presentado este "estudio pionero" realizado por CCOO y que tiene como objetivo establecer los salarios de referencia en estas islas. El informe se basa en datos del Instituto Nacional de Estadística, junto con precios de vivienda del portal inmobiliario Real Advisor, el coste de la cesta de la compra en los supermercados Eroski o datos extraídos del Plan Director Sectorial de Movilidad del Govern balear.

La conclusión es que cada persona trabajadora necesita haber ingresado 41.944 euros anuales en Ibiza y 41.672 euros anuales en Formentera durante el presente año para poder llevar una vida digna. Estas cifras son sensiblementes inferiores en Mallorca y Menorca, donde se necesitan unos ingresos de 30.326 y 27.258 euros, respectivamente.

Las diferencias respecto a los datos calculados por el sindicato el año pasado son importantes. De esta forma, el salario necesario en Ibiza, siempre según ese este estudio, ha aumentado en 7.369 euros, mientras que esa cantidad se incrementa 4.822 euros en Formentera.

La vivienda se come el pastel familiar

Esas subidas corresponden de forma casi calcada con la parte del pastel familiar que se come la vivienda: en Ibiza ha pasado de 20.779 a 27.392 euros, mientras que Formentera ha ascendido de 21.152 a 25.370 euros.

En este sentido, los trabajadores que viven en régimen de alquiler en Baleares ya destinan, de media, el 63% de su salario bruto a la vivienda, la cifra más alta de España, situación que se agrava en Ibiza y Formentera por los disparados precios del mercado. El estudio diferencia ocho apartados de gastos y más de la mitad se lo lleva exclusivamente el alquiler o la hipoteca.

Los siguientes son transporte (4.030 euros en Ibiza y 5.260 en Formentera), gastos extraordinarios (3.719 euros en ambas islas), alimentación y bebidas no alcohólicas (3.204 euros en Ibiza y 3.724 en Formentera), ocio, cultura y comunicación (1.688 euros en ambas islas), ropa y calzado (1.065 euros en ambas islas), salud, higiene y cuidado personal (646 euros en ambas islas) y educación (197 euros en ambas islas).

El estudio concluye que los salarios reales en las Pitiusas, muy alejados de estas cantidades ideales presentadas por CCOO, son "del todo insuficientes" para que los trabajadores lleven una vida digna, lo que sigue alimentando, avisan, el crecimiento del número de "trabajadores pobres".

A la hora de estimar qué porcentaje de la población sí está cobrando esos salarios ideales fijados por el sindicato, reconocen que "hay que situarse en el percentil entre el 50 y el 75 para llegar a esas cantidades".

"Es decir, que muy poca gente recibe este salario. Somos conscientes de que muchos trabajadores públicos tampoco reciben este salario. ¿Y cómo lo soluciona la gente? Pues compartiendo pisos, viviendo en caravanas...Y esa no es la manera adecuada de que viva un trabajador", subraya Aguiló.

Medidas propuestas

A la hora de proponer soluciones para que mejorar la situación económica de la población pitiusa, Aguiló destaca que "ahora que los datos macroeconómicos son buenos, es la hora de tomar medidas".

Según esgrimen desde el sindicato, la principal diana de esas iniciativa debe ser la vivienda, ya que es "el principal factor que desestabiliza los presupuestos familiares" en las Pitiusas.

Por ello, piden declarar a todo el archipiélago balear zona tensionada, limitar el precio de alquiler y crear un parque de vivienda pública a través de un proyecto que en CCOO han llamado Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA).

"También se tienen que poner en práctica medidas impositivas para evitar que evitar que se pueda hacer un uso especulativo de un bien de primera necesidad como la vivienda. Ahora que las cifras son buenas, se deben poner en marcha muchas medidas para mejorar nuestras condiciones de vida", reitera la portavoz sindical.

Y en el fondo de esta problemática siempre late el modelo económico, basado principalmente en el turismo, que impulsa la economía pitiusa: "Es un modelo que expulsa a nuestros trabajadores de sus islas".