Spiderman se cuela en el Hospital de Ibiza para devolverle la sonrisa a Dante, de cuatro años

Una decena de niños permanecen hospitalizados en la planta de Pediatría del Hospital Can Misses. Uno de ellos es Dante Figueroa Gil, un pequeño de cuatro años que ingresó hace una semana a causa de una neumonía. Su problema de salud, sin embargo, no le impide seguir disfrutando de su gran afición: los superhéroes. Su pijama de Miles Morales le delata.

El niño ha recibido un regalo muy especial antes de Navidad: una figura de Spiderman. "Es su personaje favorito", exclama, muy emocionada, su madre, Rocío Gil Martínez, que observa a su hijo con una tierna sonrisa.

Lola Reis, bata blanca, es una de las pequeñas que ha disfrutado de la visita de los superhéroes. / Toni Escobar

Incapaz de contener las lágrimas, explica que "Dante llevaba prácticamente siete días sin apenas comer ni beber, pero ahora se le ve mucho más animado". Y añade: "Además, hace poco fue su cumpleaños y le regalamos muchas cosas de superhéroes, sobre todo de Spiderman... ¡Y justo va y pasa esto! Es muy emocionante. Le encantan los superhéroes. De hecho, durante el tiempo que lleva ingresado no quiere ponerse la bata del hospital, solo sus pijamas de superhéroes, como el de Spiderman… Cada día uno distinto. También le gusta mucho Sonic".

El regalo de Spiderman, un detalle que no olvidarán ni Dante ni sus padres y seres queridos, lo ha recibido de manos del Capitán América. Precisamente, este es uno de los superhéroes que, junto a Batman, la Viuda Negra y Spiderman, llevan cuatro años sorprendiendo a los menores ingresados en la unidad de Pediatría del hospital público ibicenco.

Rocío Gil: "Momentos como este son lo más"

La cara del niño, de cuatro años, es todo un poema. Está fascinado ante lo que contemplan sus grandes ojos azules. Vive una especie de sueño. A pesar de la neumonía y de la acumulación de líquido en los pulmones, Dante rebosa alegría. Igual, o incluso más feliz, se muestra su madre, que, a escasos metros de distancia, no le quita ojo. "Momentos como este son lo más, porque le ves la sonrisa y eso me alegra un montón", confiesa.

El éxtasis del pequeño durante la experiencia es absoluto. Prueba de ello es su emotiva reacción al recoger el regalo. Fruto de la euforia del momento, coge el obsequio y se olvida por completo, junto al Capitán América, de los dos pequeños muñecos que lo acompañaban en su aventura hospitalaria: uno de Miles Morales y otro de Iron Man.

"Ojalá pueda salir de aquí dentro de poco"

La vivencia para madre e hijo es inolvidable, más aún después de que, como recuerda Rocío, "el miércoles Dante tuviera un día de bajón". Aunque el momento ha sido mágico, la madre lanza un deseo que, sin duda, ocupará la primera línea de la carta a Papá Noel: "Los médicos le han cambiado el antibiótico y esperamos que mejore pronto. Ojalá pueda salir de aquí dentro de poco".

La emoción de la madre, que saca con su teléfono varias fotos de su pequeño posando con su regalo y con algunos de los superhéroes, es inmensa. Asimismo, reconoce: "Al principio no quería hablar con los medios de comunicación por miedo a romper a llorar". "Al final, no lo he conseguido", exclama con un tono que mezcla felicidad y emoción. Y es que la Navidad, aunque es tiempo de alegría e ilusión para muchos, para otros son fechas marcadas por la tristeza y la preocupación.

Spiderman, uno de los superhéroes más aclamados en la unidad de Pediatría del hospital ibicenco. / Toni Escobar

Dante, ojiplático ante su nueva adquisición, asiente con la cabeza y confirma que la experiencia le ha encantado. Una sensación muy similar transmite Gala con su actitud dinámica. La pequeña vive los instantes previos a la triunfal entrada de los superhéroes con enorme nerviosismo: es incapaz de permanecer más de diez segundos seguidos sentada, ansiosa, pendiente de que comenzara la acción.

Gala tarda poco en dejar atrás la vergüenza y liderar la fiesta. Con pequeños saltos de alegría abre sus regalos: un antifaz, un reloj y una capa de Superman. Una vez desvelado el misterio que se esconde bajo el papel de regalo, la pequeña vuelve a su sitio. Tan concentrada está en sus obsequios que protesta con un efusivo "jooooo..." cuando le dicen que tiene que regresar con los superhéroes para sacarse una foto para el recuerdo. Al final posa para la foto y continúa a lo suyo. Y, aunque está muy feliz, advierte con naturalidad: "También me gusta mucho Batman".

Capitán América, Batman, la Viuda Negra y Spiderman, antes de cumplir su misión en Pediatría. / Toni Escobar

Uno de los principales cometidos de los superhéroes es animar a los niños y niñas y acompañarlos durante su estancia en el hospital. Sus superpoderes van más allá de entregar regalos o disfrazarse de personajes conocidos. Por ello, aunque no todos son seguidores de este tipo de figuras, todos reciben su merecido premio. Es el caso de Lola Reis, una pequeña de cuatro años que no puede dejar de abrazar a su nuevo muñeco. Algo vergonzosa, confiesa que su superhéroe favorito es Spiderman.

"Es algo muy bonito para ellos"

El padre de Lola, Alberto Reis, hace un balance muy positivo de la experiencia: "Es una excelente iniciativa, ya que los niños y niñas ingresados se llevan una gran sorpresa. Es algo muy bonito para ellos". Y concluye: "Mi hija todavía no sabe mucho sobre superhéroes. Tiene solo cuatro años y no ha tenido tiempo de verlos demasiado, pero ha sido una jornada perfecta y esperamos que dentro de poco pueda volver a casa".

Para darle un toque épico a la soleada mañana, los famosos superhéroes han sorprendido, como ya es costumbre, a los pequeños con una espectacular entrada: descolgándose desde el tejado del hospital con arneses y cuerdas.

La impactante bienvenida en la tercera planta del edificio H de Can Misses deja alucinados a los pequeños asistentes. El impacto en los menores ingresados es tal que toda la energía previa al inicio del gran momento se diluye cuando ven aparecer a la pandilla de Marvel. No saben muy bien cómo reaccionar cuando los saludan: apenas articulan palabra y responden con gestos tímidos. Los aplausos de algunas de las cuidadoras parecen animarlos un poco.

Una vez concluida la misión en Can Misses, los superhéroes —que en realidad son trabajadores de la empresa Vértigo, encargada de la limpieza de los cristales de la fachada del hospital— se marchan del mismo modo en que han entrado. Así, se despiden de los menores hospitalizados y se van por la ventana de la sala de espera de Pediatría para continuar con sus misiones. No tienen tiempo que perder.