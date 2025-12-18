De una escapada a Ibiza a 15 canciones: así nació Stendhal de Ozuna y Beéle

Ibiza vuelve a colarse en el mapa internacional de la música urbana, esta vez como el lugar donde terminó de encajar la química creativa entre Ozuna y Beéle. Según relata RCN Radio, un viaje a la isla —marcado por una “luna de color naranja”, sesiones nocturnas y una conexión artística improbable— acabó convirtiéndose en el origen de 'Stendhal', el proyecto conjunto con el que ambos sorprendieron a la industria en 2025.

El disco, que suma 15 canciones y que se grabó entre Puerto Rico, Bogotá e Ibiza, sitúa a la isla como “epicentro creativo” de un trabajo que empezó sin grandes planes. De hecho, lo que inicialmente iba a ser una sola canción, titulada 'Liberal', fue creciendo primero hasta convertirse en un EP y, finalmente, en un álbum completo.

Las primeras pistas públicas del proyecto llegaron meses antes con ‘Ale’, presentado en los Premios Billboard de la Música Latina en Miami, y la confirmación definitiva se produjo el 5 de diciembre, fecha que coincidió con el lanzamiento oficial y con la primera portada conjunta de Billboard Colombia protagonizada por ambos artistas.

Ibiza, pieza clave del proyecto

En el relato sobre el proceso creativo, Ibiza aparece como el escenario donde se terminó de construir la estética del disco y también su concepto: el dúo conectó allí con el síndrome de Stendhal, esa reacción emocional intensa ante el arte que acabó dando nombre al álbum. Ozuna lo resumió así: “Las cosas, cuando no se planean, salen mucho mejor”.

El artista dio un concierto en Ushuaïa a final de junio en el que sorprendió con invitados como Lamine Yamal y Bad Gyal.

Entre bromas internas, sampleos y una dinámica “orgánica”, temas como ‘One and Only’, ‘Playa Marina’, ‘Te culié’, ‘Volcán’ o ‘Se ve’ fueron tomando forma.

Aunque por ahora no hay planes concretos de gira conjunta, ambos artistas dejan la puerta abierta a repetir la experiencia. Porque, si algo subraya esta historia, es que Ibiza, otra vez, funcionó como catalizador: el lugar donde lo improbable se volvió canción.