Los narcos detenidos en Ibiza dirigían una organización internacional que tenía en su poder 600 kilos de cocaína

La 'Operación Tulp' contra el tráfico de drogas, desplegada esta semana en Ibiza y dirigida por la Guardia Civil en colaboración con autoridades policiales de Países Bajos, ha permitido la desarticulación de una organización criminal internacional que tenía en su poder 600 kilos de cocaína, así como varios vehículos, relojes de lujo y grandes cantidades de dinero en efectivo.

Durante la investigación se han realizado varias aprehensiones de droga en diferentes países de Europa, entre ellos España, Bélgica y Países Bajos, vinculados a la organización, según informa la Guardia Civil dos días después del gran operativo desplegado en Ibiza, con la participación de más de un centenar de efectivos y numerosos registros en distintos puntos de la isla.

La Politie de Países Bajos fue quien inició una investigación a raíz de los chats de Sky ECC utilizados por los sospechosos de una operación anterior. El cuerpo holandés ha llevado a cabo durante más de dos años una investigación policial y judicial contra varios integrantes de un grupo criminal internacional pertenecientes a la misma familia, dedicados al tráfico de drogas y blanqueo de capitales en diferentes países de Europa.

Cabecilla de la red criminal en Ibiza

Durante el desarrollo de la operación, y tras detectarse que uno de los miembros de la familia se encontraba asentado en Ibiza, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado participando en la investigación centrando sus esfuerzos en el miembro de la organización asentado en España, ya que era quien dirigía la red criminal y realizaba envíos internacionales de droga.

Un momento de la operación contra el narcotráfico en Ibiza / Guardia Civil

Después meses de investigación conjunta entre ambos cuerpos policiales, esta semana han detenido a los miembros del entramado criminal y se han realizado numerosos registros domiciliarios tanto en Países Bajos como en España. Por el momento, el número de detenidos en Ibiza asciende a ocho. Además, en los registros también se han incautado numerosos dispositivos electrónicos y documentación determinante para la investigación.

La investigación la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza y la ha llevado a cabo la UCO a través del Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Baleares, de forma conjunta con la Unidad Nacional de Investigación e Intervención perteneciente a la Politie de Países Bajos. Han contado también con la colaboración y coordinación de Europol.