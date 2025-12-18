Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico

Armados y con escudos protectores. Así entraron en una de las viviendas registradas los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (Usecic). Un vídeo del cuerpo de seguridad muestra el trabajo de los agentes durante la operación antidroga 'Tulp' que ha acabado con la detención del cabecilla en Ibiza.

En las imágenes se muestra cómo un perro rastrea el salón de la vivienda, varios rincones y vehículos aparcados en el exterior. La Guardia Civil localiza, además, una caja fuerte con numerosa documentación.

600 kilos de cocaína

La 'Operación Tulp' contra el tráfico de drogas, dirigida por la Guardia Civil en colaboración con autoridades policiales de Países Bajos, ha permitido la desarticulación de una organización criminal internacional que tenía en su poder 600 kilos de cocaína, así como varios vehículos, relojes de lujo y grandes cantidades de dinero en efectivo. La fase de explotación del operativo se desarrolló el pasado 2 de diciembre.

El detenido en Ibiza era el padre de la familia, que se había trasladado hace tiempo a la isla para tratar de escapar de la vigilancia policial en Países Bajos, mientras que sus dos hijos seguían operando en el país neerlandés.