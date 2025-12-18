Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico
Un vídeo muestra el trabajo de los agentes de la Usecic durante la operación
Armados y con escudos protectores. Así entraron en una de las viviendas registradas los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (Usecic). Un vídeo del cuerpo de seguridad muestra el trabajo de los agentes durante la operación antidroga 'Tulp' que ha acabado con la detención del cabecilla en Ibiza.
En las imágenes se muestra cómo un perro rastrea el salón de la vivienda, varios rincones y vehículos aparcados en el exterior. La Guardia Civil localiza, además, una caja fuerte con numerosa documentación.
600 kilos de cocaína
La 'Operación Tulp' contra el tráfico de drogas, dirigida por la Guardia Civil en colaboración con autoridades policiales de Países Bajos, ha permitido la desarticulación de una organización criminal internacional que tenía en su poder 600 kilos de cocaína, así como varios vehículos, relojes de lujo y grandes cantidades de dinero en efectivo. La fase de explotación del operativo se desarrolló el pasado 2 de diciembre.
El detenido en Ibiza era el padre de la familia, que se había trasladado hace tiempo a la isla para tratar de escapar de la vigilancia policial en Países Bajos, mientras que sus dos hijos seguían operando en el país neerlandés.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza