Delicatessen en la primera comida de la Escola d’Hoteleria de Ibiza

Crema de calabaza con castañas y crujiente de parmesano, ensalada de salmón marinado y cítricos, cappelletti casero con ricotta, salsa de remolacha y gorgonzola, sorbete de manzana Granny Smith, lima y hierbas ibicencas… Son algunas de las delicias que han preparado este jueves los alumnos y profesores de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears para una ocasión señalada: la primera vez que abría el restaurante al público, unos 60 invitados de distintos ámbitos de la sociedad ibicenca.

El primer gran reto a nivel profesional de los estudiantes de la Escola ha sido ofrecer un ‘Menú talento gastronómico’ de Navidad, un reto que han superado de forma muy exitosa con la ayuda de sus profesores. La directora del centro, una exultante Pepita Costa que recibía en la puerta a los invitados, señala que el objetivo era que todos los estudiantes, más de un centenar de alumnos, participaran en la organización y preparación de esta primera comida para el público ofrecida en la Escola: “Es muy importante para nosotros inculcar el trabajo en equipo y que los retos sean comunes”, subraya. De hecho, algunos han tenido que asumir el rol de jefe de sala aunque están estudiando cocina, porque faltaba gente en sala.

Los comensales brindan en una de las mesas. / Vicent Marí

Entre los comensales había bastantes representantes del sector turístico (hoteleros, restauradores, especialistas en gastronomía), lo que hacía aún más arriesgado el reto: el presidente del Fomento del Turismo, Alejandro Sancho; el de la Academia de Gastronomía, Pedro Matutes, o la de la Federación Hotelera, María Costa, entre otros. El presidente del Consell, Vicent Marí, ha felicitado a todos los estudiantes y profesores, y especialmente a la directora, Pepita Costa, y al exdirector general de Turismo Josep Aloy, por ser claves en la puesta en marcha de este centro de formación reclamado durante años por las instituciones y el sector de Ibiza. Además, también probaron las delicias preparadas por los alumnos el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer. Vicent Marí destacó las instalaciones “punteras, únicas” de la escuela, y dijo que está llamada a convertirse en una referencia en la formación de profesionales.

Óscar Molina y Rafa Zafra

En el evento gastronómico han participado los alumnos de coctelería, que han preparado el cóctel de bienvenida; los del máster coordinado por el chef Óscar Molina, de La Gaia (también en una de las mesas), cuyo equipo ha preparado los aperitivos de bienvenida; y los estudiantes de cocina. Como el chef Rafa Zafra les daba clase este jueves, han cocinado bajo sus indicaciones el plato de merluza a la catalana. Zafra ha tenido que marcharse antes de acabar la comida porque perdía un vuelo, por lo que se perdió los deliciosos postres, caramelo, limón y especias y ‘petits fours’ y café caleta.

Dos alumnos con bandejas de capapés. / Vicent Marí

Además, el maridaje de los vinos ha correspondido al curso de sumiller, cuyos alumnos han explicado con sumo detalle las características de cada uno, cinco en total, dos de ellos de Ibiza: Xumeu Vinya Brut Rose (es Cubells) y Piti etiqueta vermella (IGP Ibiza). Para completar el equipo, varias alumnas del curso de experto universitario en MICE eventos (de la Universitat de les Illes Balears, pero con la que colabora la Escola) se han ocupado de la organización, bienvenida de invitados y el protocolo.

La Escola abrió en septiembre de 2025 y después de esta primera comida está previsto haya más en el futuro. La directora avanza que repetirán la experiencia a final de curso, que en este centro es antes de Semana Santa, pues es cuando muchos de los estudiantes se incorporan a sus trabajos.