Creatividad e inclusión: el Centro Ocupacional llena de Navidad la cafetería del Consell de Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, junto a la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, y la directora insular de esta área, Marilina Bonet, ha recibido este jueves a los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional para personas con discapacidad del Consell, autores de una exposición de postales navideñas que ya puede visitarse en la cafetería de la institución.

La muestra, que permanecerá abierta hasta finales de las fiestas, reúne los trabajos elaborados por un total de 36 usuarios y usuarias, que han sido los encargados de diseñar las postales con las que el Consell felicita la Navidad este año.

Del conjunto de creaciones presentadas, la institución ha seleccionado cuatro diseños como felicitaciones oficiales: dos para la versión impresa y otros dos para la digital. Con esta iniciativa, el Consell reconoce el trabajo artístico realizado en el Centre Ocupacional y da visibilidad a la creatividad de sus participantes en un espacio abierto al público dentro de la sede insular.

Durante el encuentro, Marí agradeció personalmente el esfuerzo y la imaginación de los autores, “que nos permiten, un año más, tener estas preciosas postales navideñas y reunirnos para disfrutar de un tiempo de fiesta y alegría”, señaló el presidente, destacando el valor que aporta esta colaboración para la institución y para el ambiente navideño.

La exposición puede visitarse en el horario habitual de la cafetería del Consell (por las mañanas) y permanecerá instalada hasta el final del periodo festivo.