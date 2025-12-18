El Consell licita la redacción del nuevo plan de gestión de residuos de Ibiza

El Consell de Ibiza sacó a licitación el pasado 11 de diciembre la redacción del nuevo Plan director sectorial de prevención y gestión de residuos no peligrosos de la isla (Pdspigre), que incluirá un programa específico de prevención de residuos, así como toda la documentación complementaria y necesaria para su posterior aprobación, entre ella, la necesaria para su tramitación ambiental. Se incluye dentro del objeto de ese contrato la evaluación y revisión del actual plan director (que abarca de 2020 a 2026) como base para la redacción del futuro plan.

El presupuesto del contrato es de 170.243 euros (con el IVA incluido). Las empresas tienen de plazo hasta el 7 de enero para presentar ofertas. Luego, a los técnicos del Consell les tocará hacer la valoración y análisis, lo que les puede llevar en torno a un par de meses (no hay un plazo preciso para esta fase). Una vez licitado, el Pdspigre debe estar listo en un plazo de 20 meses desde la firma del contrato. Y es improrrogable.

A finales de 2027

Este martes, el Parlament aprobó el decreto de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Balears, el cual incluye, en la disposición octava, la declaración de servicio público del traslado de los residuos de rechazo de Ibiza a Mallorca y que este envío de basura para ser incinerada en la planta de Son Reus «se podrá mantener vigente hasta que se apruebe la revisión del Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos de Ibiza, que tendrá que establecer un sistema definitivo para gestionar esta fracción rechazo». Es decir, si todo va como la seda y la redacción del Pdspigre se licita sin contratiempos, el plan piloto de traslado de residuos no estará listo hasta finales de 2027, si bien la vigencia del actual plan concluye en 2026.

Se licita la redacción del nuevo Pdspigre debido a «la finalización de la vigencia del actual plan, la evolución del marco normativo europeo y estatal en materia de residuos (...), la situación actual de las instalaciones de gestión de residuos, la necesidad de plantear una solución definitiva al destino finalista de los residuos y la evolución de la situación socioeconómica de la isla», se explica en la memoria justificativa, en la que se recuerda que desde que se aprobó el anterior plan, en 2019, ha surgido abundante legislación que obliga a revisarlo, como la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Balears, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

«Insuficiencia de medios propios»

También se justifica que se encomiende esta tarea a una empresa externa ante la «insuficiencia de medios propios», dado que para la ejecución del contrato «se requiere, tanto en lo que respecta a los recursos humanos como a los recursos informáticos y tecnológicos, de un nivel de capacitación muy concreta y experiencia previa en estudios similares, con un elevado grado de dedicación que el Consell no posee o no puede poner a disposición de manera simultánea y coordinada acorde a las necesidades para la elaboración de los estudios necesarios», se admite desde la institución.

El proyecto implica «una revisión integral del actual plan y la creación de un nuevo plan sectorial, un programa de gestión de residuos y la preparación de toda la documentación ambiental necesaria para su tramitación y aprobación definitiva». Y para ello, señala, se requiere «una visión holística y coherente, así como la coordinación e integración de todos los documentos y fases del proyecto».

20 meses de plazo

De ahí que se licite como un bloque completo: «Dividirlo en lotes podría fragmentar la estrategia global, dificultando la coordinación y la consecución de los objetivos ambientales y administrativos planteados». Con un solo contratista responsable del proyecto completo, «se facilita la rendición de cuentas y la asignación de responsabilidades», crucial en proyectos que «involucran aspectos técnicos, ambientales y sociales complejos».

El plazo de ejecución es de 20 meses. El redactor deberá entregar cada fase en los tiempos establecidos. En dos meses desde la firma del contrato deberá estar listo el informe preliminar sobre el estado de consecución de los objetivos del actual plan, y tendrá cuatro meses para tener listo el documento final de diagnosis, de manera que en seis meses estará listo el análisis de la situación actual.

Luego tendrá ocho meses para completar la documentación para la aprobación inicial del plan, cuatro meses para la elaboración de un programa de prevención de residuos, y dos meses para la documentación definitiva del plan. En la licitación se establece que la redacción y entrega de los trabajos se llevará a cabo en esos plazos parciales «correspondientes a las fases en que se divide la prestación del servicio», lo cuales tienen el carácter de «plazos máximos». Es decir, podrían acabarlos antes. Y de manera integrada con la redacción del plan «se llevará a cabo la tramitación ambiental», dado que el plan director está sujeto a evaluación ambiental estratégica y le afecta la ley de evaluación de impacto ambiental. Son trámites que se irán haciendo en paralelo para no demorar su aplicación, indican desde el Consell.

El ganador del concurso deberá disponer de dos licenciados en ciencias ambientales, biología, ingeniería, geografía, geología o equivalente, uno de los cuales actuará como responsable del proyecto e interlocutor de la empresa adjudicataria con el Consell. Deberá ser personal propio de la empresa. También deberá contar con un arquitecto o ingeniero «cualificado para el análisis y elaboración de la documentación relativa a las instalaciones que deban preverse en el nuevo plan», un licenciado en Derecho y un economista, estos dos últimos «con experiencia en trabajos de naturaleza igual o similar».