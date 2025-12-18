Condenado a ocho años de cárcel por violar brutalmente y lesionar a una mujer en Formentera

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a ocho años de cárcel a un hombre, de nacionalidad argentina y 30 años de edad, por violar a una mujer en la madrugada del 14 de mayo de 2023 en Formentera. Siete años corresponden a un delito de agresión sexual y el año adicional, a uno de lesiones.

La sentencia considera probado que el acusado agredió sexualmente a la víctima tras coincidir con ella en un bar de es Pujols, donde ambos se conocieron. Los hechos se produjeron a la salida del local, entre las 4.30 y las 6.00 de la mañana, cuando la mujer se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en la zona de la Tramuntana.

Según el relato judicial, el hombre intentó besarla y comenzó a quitarle la ropa pese a la negativa expresa de la víctima. A continuación, la agarró con violencia, la sacó del coche a la fuerza y la inmovilizó pisándole el cuello con la rodilla. Luego le tapó la boca para silenciarla, la agarró de los brazos inmovilizándola y la penetró sin llegar a eyacular, mientras la víctima permanecía boca abajo con serias dificultades para respirar.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió diversas lesiones físicas, principalmente en el cuello, la cara, las rodillas y la zona glútea, que precisaron asistencia médica. Además, el tribunal da por acreditado que desarrolló un trastorno de estrés postraumático y un trastorno depresivo, con un impacto significativo en su vida personal, social y emocional.

40.200 euros de indemnización

El condenado, que se encuentra ingresado en prisión provisional desde mayo de 2023, mostró su conformidad con los hechos y con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, lo que evitó la celebración del juicio oral.

Además de las penas de prisión, la sentencia impone una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante diez años, así como ocho años de libertad vigilada una vez cumplida la condena. También se le prohíbe ejercer cualquier actividad profesional que implique contacto con menores durante un periodo de diez años superior al de la pena de prisión.

Por último, en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a la víctima con 40.200 euros por los daños morales y las lesiones sufridas. Asimismo, el tribunal acuerda su expulsión de España una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena, con la prohibición de regresar al territorio nacional durante diez años. La sentencia es firme y no cabe recurso.