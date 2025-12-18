El Colegio de Arquitectos debate soluciones al problema de la vivienda en Ibiza: estas son las fechas

La demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib) ha organizado un ciclo de conferencias centrado en uno de los problemas estructurales de la isla: el acceso a una vivienda digna. Bajo el título ‘El repte de l’habitatge a Eivissa: de la reflexió a la proposta’, la iniciativa pretende ir más allá del diagnóstico para generar un debate técnico y social que desemboque en soluciones reales y aplicables.

El ciclo se desarrollará entre el 16 de enero y el 13 de marzo y contará con cuatro ponencias y una mesa redonda de clausura. Según el Coaib, el objetivo es analizar la problemática habitacional desde diferentes prismas —social, urbanístico y arquitectónico— y evitar respuestas coyunturales que no abordan el fondo del problema.

Desde el colegio profesional recuerdan que la crisis de la vivienda no es nueva en Ibiza y Formentera. Ya en las décadas de los setenta y ochenta los medios de comunicación alertaban de precios de alquiler desorbitados, escasez de oferta residencial y la aparición de asentamientos precarios vinculados a la presión turística. Más de cuatro décadas después, la situación no solo persiste, sino que se ha agravado al ritmo del crecimiento demográfico.

La población de la isla ha pasado de unos 70.000 habitantes a principios de los años noventa a rozar actualmente los 165.000. Sin embargo, las infraestructuras y el parque de viviendas no han crecido de forma proporcional, lo que ha derivado en una normalización de situaciones que el Coaib considera «inaceptables», como los asentamientos de infraviviendas, los desalojos en plena temporada alta o el alquiler de espacios no habitables a precios desorbitados.

A ello se suma, según la entidad, un mercado inmobiliario cada vez más orientado al lujo y a la segunda residencia, con precios fuera del alcance de la mayoría de residentes, incluso fuera de temporada. El Coaib también señala la paradoja de que cerca del 20% del parque residencial de Ibiza permanezca vacío, en muchos casos por la inseguridad jurídica que perciben los pequeños propietarios ante posibles impagos u ocupaciones, mientras la vivienda protegida sigue teniendo un peso testimonial.

El ciclo

El ciclo arrancará el 16 de enero con una ponencia de MA Lab (Laboratorio de Transformación Sostenible), en Sant Antoni. El 30 de enero será el turno del periodista y ensayista Jorge Dioni López, en el Centro Cultural de Jesús. El 13 de febrero intervendrá el estudio Estruch y Martorell, en la sede del Coaib, en Can Llaneres, y el 27 de febrero cerrará el bloque de ponencias el arquitecto Jin Taira, en el auditorio de Caló de s’Oli.

Como colofón, el 13 de marzo se celebrará una mesa redonda en el Club Diario de Ibiza con representantes del Consell de Ibiza, Pimef, Cáritas, la Alianza del Agua, Grup Salas y el propio Coaib, con el propósito de trazar una hoja de ruta conjunta que marque el inicio de respuestas efectivas al problema de la vivienda en la isla.