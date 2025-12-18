Carreteras de Ibiza: reabre al tráfico la travesía de Jesús

La travesía de Jesús ha reabierto al tráfico este jueves tras los trabajos de reparación y refuerzo del firme ejecutados en este punto dentro de las obras de mejora de la carretera EI-100, que conecta Jesús con Santa Eulària por Ca na Putxa y el campo de golf.

El tramo permanecía cerrado desde el 24 de noviembre, con desvíos por la variante y restricciones. La previsión inicial del Consell era recuperar la circulación a principios de diciembre, pero la reapertura se fue posponiendo al comprobarse que el pavimento presentaba deficiencias más graves de las previstas, lo que obligó a alargar la intervención para asegurar un refuerzo “bien hecho” y evitar nuevos problemas a corto plazo.

Obras de acceso a Jesús / Vicent Marí

La reapertura supone un alivio para la movilidad diaria en el acceso al núcleo de Jesús, especialmente en una época en la que aumenta el tránsito por compras y compromisos navideños. Eso sí, desde el Consell se insiste en la prudencia en la zona mientras continúan los trabajos del reasfaltado en otros puntos del trazado y puede haber señalización provisional.

En paralelo, la institución insular mantiene el objetivo de encargar un peritaje sobre el estado del firme y cuantificar los daños para reclamar los costes vinculados a los desperfectos, en el marco del conflicto abierto con la empresa Vías y Construcciones S.A., responsable de la ejecución inicial de la travesía.