Carreteras de Ibiza: reabre al tráfico la travesía de Jesús
Tras semanas de cortes, finalizaron las obras de reasfaltado
La travesía de Jesús ha reabierto al tráfico este jueves tras los trabajos de reparación y refuerzo del firme ejecutados en este punto dentro de las obras de mejora de la carretera EI-100, que conecta Jesús con Santa Eulària por Ca na Putxa y el campo de golf.
El tramo permanecía cerrado desde el 24 de noviembre, con desvíos por la variante y restricciones. La previsión inicial del Consell era recuperar la circulación a principios de diciembre, pero la reapertura se fue posponiendo al comprobarse que el pavimento presentaba deficiencias más graves de las previstas, lo que obligó a alargar la intervención para asegurar un refuerzo “bien hecho” y evitar nuevos problemas a corto plazo.
La reapertura supone un alivio para la movilidad diaria en el acceso al núcleo de Jesús, especialmente en una época en la que aumenta el tránsito por compras y compromisos navideños. Eso sí, desde el Consell se insiste en la prudencia en la zona mientras continúan los trabajos del reasfaltado en otros puntos del trazado y puede haber señalización provisional.
En paralelo, la institución insular mantiene el objetivo de encargar un peritaje sobre el estado del firme y cuantificar los daños para reclamar los costes vinculados a los desperfectos, en el marco del conflicto abierto con la empresa Vías y Construcciones S.A., responsable de la ejecución inicial de la travesía.
