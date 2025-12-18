Acepta un año de cárcel por agredir y tirar al agua a un policía en Ibiza durante el confinamiento por el covid

Un hombre ha aceptado una pena de un año de cárcel por agredir y tirar al agua en Ibiza, concretamente en la playa de Talamanca, a un agente de la Policía Local que en mayo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia de covid, le pilló saltándose el toque de queda.

El condenado, de 45 años y nacionalidad argentina, no ingresará en prisión, aunque la suspensión de la condena está supeditada a que no vuelva a delinquir durante los próximos dos años. En caso contrario, la suspensión quedará revocada y deberá cumplir la pena impuesta por un delito de atentado contra un agente de la autoridad.

En cuanto al apartado económico, las acusaciones particulares retiraron sus reclamaciones tras haber sido indemnizadas previamente, por lo que no se fijó responsabilidad civil en la resolución. Además, también deberá abonar una multa de 600 euros por un delito de lesiones.

Diversas lesiones y estres postraumático

Los hechos sucedieron el 3 de mayo de 2020 a media mañana, sobre las 11.30 horas. Varios agentes de la Policía Local que se encontraban patrullando por Talamanca vieron al encausado y a su mujer que, saltándose el toque de queda decretado por el Gobierno, paseaban por la playa. Los agentes les pidieron que se identificaran y el enjuiciado "no guardó la distancia de seguridad", por lo que el agente "sacó la porra extensible para que no se le acercara".

En ese momento, la pareja del hombre le cogió el móvil y el agente "se dirigió a ella para impedir que grabara" con él. "A lo que el encausado reaccionó de forma violenta con la intención de que el agente no realizara su trabajo, lanzándose encima, tirándole al agua y rodeándole el cuello con el brazo", según indica la sentencia en el apartado de hechos probados,

El hombre pasó dos días en el calabozo, mientras que el policía sufrió diversas lesiones: "Distensión muscular lumbar izquierda, contractura en brazos y contractura cervical". Requirió asistencia sanitaria y estuvo afectado diez días, periodo en el que acusó un episodio de "estrés postraumático leve".