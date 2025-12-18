El cabecilla de la red de narcotráfico se refugiaba en Ibiza para escapar de la vigilancia policial

Durante el desarrollo de la 'Operación Tulp', y tras detectarse que uno de los miembros de la familia se encontraba asentado en Ibiza, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado participando en la investigación centrando sus esfuerzos en el miembro de la organización asentado en España, ya que era quien dirigía la red criminal y realizaba envíos internacionales de droga.

El detenido en Ibiza era el padre de la familia, que se había trasladado hace tiempo a la isla para tratar de escapar de la vigilancia policial en Países Bajos, mientras que sus dos hijos seguían operando en el país neerlandés.

Después meses de investigación conjunta entre ambos cuerpos policiales, esta semana han detenido a los miembros del entramado criminal y se han realizado numerosos registros domiciliarios tanto en Países Bajos como en España. Además, en los registros también se han incautado numerosos dispositivos electrónicos y documentación determinante para la investigación.

Ésta la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza y la ha llevado a cabo la UCO a través del Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Baleares, de forma conjunta con la Unidad Nacional de Investigación e Intervención perteneciente a la Politie de Países Bajos. Han contado también con la colaboración y coordinación de Europol.

Operativo desplegado por la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL

600 kilos de cocaína

La contra el tráfico de drogas, dirigida por la Guardia Civil en colaboración con autoridades policiales de Países Bajos, ha permitido la desarticulación de una organización criminal internacional que tenía en su poder 600 kilos de cocaína, así como varios vehículos, relojes de lujo y grandes cantidades de dinero en efectivo. La fase de explotación del operativo se desarrolló el pasado 2 de diciembre.

Durante la investigación se han realizado varias aprehensiones de droga en diferentes países de Europa, entre ellos España, Bélgica y Países Bajos, vinculados a la organización.