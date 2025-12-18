Baloo, el perro de Ibiza que salva vidas

Que los perros son ángeles lo saben todos los que tienen la suerte de compartir su vida con uno. Pero algunos, todo hay que decirlo, lo son un poco más. Es el caso de Baloo, un perro de Ibiza que salva vidas. En concreto, las de otros perros. Y es que este animal grandote y bonachón es donante de sangre. Así lo explica la Clínica Veterinaria San Jorge, que cuenta en sus redes el último caso: Baloo ayudando a Bongo, que esta semana ha necesitado su ayuda.

"Ayer estuvo Baloo con nosotros, ese valiente perrito", explican desde la clínica en un post. "Baloo es el donante de sangre más bueno, amoroso, simpático del mundo... desprende mucha bondad y ternura y eso es lo que hace su sangre tan especial y curativa", explica la clínica en la publicación, en la que incluyen fotos y vídeos del proceso de donación, que detallan imagen a imagen.

Donación de sangre perruna: el proceso

En la primera imagen, se ve a Baloo mientras le sacan sangre. La mar de tranquilo, sin apenas moverse: "Vemos cómo es la preparación de Baloo para poder donar sangre: poniéndole un catéter y extrayendo una muestra sanguínea para realizar su analítica preanestésica, test de enfermedades y compatibilidad con el animal que va a recibir su sangre. Ya veis que es el perro más bueno del mundo".

Una trabajadora da mimos a Baloo mientras se queda dormido / C. V. San Jorge

En el segundo vídeo se ven los mimos que le brinda una de las trabajadoras de la clínica una vez que el héroe de esta historia ha recibido la anestesia antes de la donación de sangre y está a punto de caer dormido.

Bongo, el perro al que Baloo dona su sangre, es el protagonista de la tercera imagen, en la que se le ve en pleno tratamiento: "Nuestro querido Bongo, que necesitó la ayuda de Baloo y ahí está, en su jaulita, recibiendo su transfusión".

El último de los vídeos vuelve a ser de Baloo, disfrutando sobre la hierba y al sol ya en casa y "orgulloso de haber ayudado a otro peludín", comentan desde la clínica, que aprovecha la publicación para destacar la labor de los donantes perrunos y de sus dueños. "Donar puede salvar vidas", destaca. "¿Si tu compañero de vida necesitase una ayuda para sobrevivir te encantaría que hubiese alguien dispuesto a ayudaros?", concluyen la publicación, que anima a los dueños de perros a hacerse donantes. "Es muy sencillo", aseguran.