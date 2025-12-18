El Ayuntamiento de Sant Josep saca adelante sus presupuestos gracias al apoyo de Vox

El equipo de gobierno de Sant Josep, del PP, que se encuentra en minoría, ha cambiado radicalmente de apoyos para sacar adelante sus presupuestos municipales para 2026. Si el año pasado pudo aprobar sus cuentas gracias a la abstención de la concejala de Unidas Podemos, Mónica Fernández, este año ha tenido que negociar con la edil de Vox, Araceli Colomar, que ha dado su voto favorable a cambio de que se reduzca la partida en Igualdad en favor de las "políticas reales" que aplicaría su partido.

Según ha destacado Colomar en la votación de este jueves, los presupuestos anteriores del PP "eran un copia y pega" de los del anterior equipo progresista al frente del Ayuntamiento. "Este año [las cuentas] han sido negociadas para sacar adelante nuestra visión política", subraya.

Entre las medidas que atribuye a Vox, Colomar apunta una partida de 330.000 euros en refuerzo escolar; el mantenimiento de una guardería y una escuela de verano gratuita; ayudas al alquiler o a la compra de la primera vivienda; el programa de atención en salud mental o contra el acoso escolar. Por contra, lamenta que el equipo de gobierno aporte 250.000 euros para una inmersión lingüística que le provoca "alergia", tal y como ha asegurado en el pleno, además de calificar la lengua cooficial estandarizada de "catalán ortopédico".

"Ya llegará VOX"

Además de sacar pecho por la reducción de los presupuestos en Igualdad, Colomar recuerda que están obligados a mantener estas partidas por la normativa estatal, "pero ya llegará Vox [al Gobierno] para derogar esa ley".

Este diario ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Josep las partidas concretas destinadas a Igualdad en los presupuestos de 2025 y 2026, sin recibir respuesta hasta el momento.

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, explica a este diario que "al final, la igualdad se demuestra en el día a día": "Tenemos un Plan de Igualdad implantado en el Ayuntamiento, seguimos llevando a cabo actividades y reclamándola".

"Son unas cuentas realistas y negociadas, porque estamos en minoría y debemos hablar con unos y otros", subraya el alcalde al respecto de los presupuestos.

Las nuevas cuentas

Los presupuestos de Sant Josep para 2026, que este jueves se han aprobado de manera inicial, ascienden a 58 millones de euros, de los que 5,4 se dedican a inversiones. Precisamente, la portavoz del PSOE, Pilar Ribas, así como el concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, y la de Unidas Podemos, Mónica Fernández, han puesto el acento en que el capítulo inversor se reduce un 8% con respecto a 2025.

Además, la portavoz socialista critica que solamente se ha ejecutado un 40% de las inversiones programadas para este año y que siguen sin salir adelante algunos proyectos emblemáticos para el municipio, como el centro cultural de Sant Jordi o la biblioteca de Cala de Bou. Por su parte, la concejala de Economía, Nieves Bonet, lamenta que estos dos últimos proyectos, que dejó redactados el anterior equipo de gobierno, deben reelaborarse porque no eran viables técnicamente.

Mientras que las fuerzas progresistas han votado en contra de los presupuestos, la exrepresentante de Vox y ahora concejala no adscrita, Raquel Ripoll, se ha abstenido con el argumento de que se mantienen partidas económicas para normalización lingüística y políticas de Igualdad, unos gastos que ella reclama que se destinen a ayudas al mundo rural.

Señales en Cala de Bou

Por otra parte, en el turno de ruegos y preguntas, el grupo municipal socialista ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno que presente el informe elaborado por la Policía Local sobre las señales de tráfico instaladas en Cala de Bou. El PSOE critica que no se ajustan a la normativa, ya que fijan el límite de velocidad en 29 kilómetros hora, cuando, según la Dirección General de Tráfico, solo son homologables las cifras redondas. Es decir, según esta formación, las señales deberían marcar 30 kilómetros hora.