Arde un coche al impactar contra un pino en Sant Josep
Los Bomberos, el 061 y Guardia Civil acudieron hasta el Camí de Cas Colls
Un turismo con tres ocupantes colisionó este miércoles por la tarde contra un pino en rel Camí de Cas Colls, en el municipio de Sant Josep. El coche comenzó a arder tras el impacto, según ha informado el Parque Insular de Bomberos, pero las personas que viajaban en el mismo, lograron salir antes de que se produjeran las llamas.
Cinco bomberos se desplazaron hasta el lugar en un camión autobomba pesada rural, así como Guardia Civil y el SAMU061. El fuego afectó también a parte de la masa forestal de la zona pero los bomberos lograron que no se propagara. Los tres ocupantes fueron atendidos por el SAMU061 con heridas leves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Fallece un motorista en una caída accidental
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
- Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza