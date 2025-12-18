Arde un coche al impactar contra un pino en Sant Josep

Un turismo con tres ocupantes colisionó este miércoles por la tarde contra un pino en rel Camí de Cas Colls, en el municipio de Sant Josep. El coche comenzó a arder tras el impacto, según ha informado el Parque Insular de Bomberos, pero las personas que viajaban en el mismo, lograron salir antes de que se produjeran las llamas.

Cinco bomberos se desplazaron hasta el lugar en un camión autobomba pesada rural, así como Guardia Civil y el SAMU061. El fuego afectó también a parte de la masa forestal de la zona pero los bomberos lograron que no se propagara. Los tres ocupantes fueron atendidos por el SAMU061 con heridas leves.