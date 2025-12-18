Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos IbizaQuioscos FormenteraLegado joyas IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Arde un coche al impactar contra un pino en Sant Josep

Los Bomberos, el 061 y Guardia Civil acudieron hasta el Camí de Cas Colls

Vehículos en el Parque Insular de Bomberos

Vehículos en el Parque Insular de Bomberos / Vicent Mari

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Un turismo con tres ocupantes colisionó este miércoles por la tarde contra un pino en rel Camí de Cas Colls, en el municipio de Sant Josep. El coche comenzó a arder tras el impacto, según ha informado el Parque Insular de Bomberos, pero las personas que viajaban en el mismo, lograron salir antes de que se produjeran las llamas.

Cinco bomberos se desplazaron hasta el lugar en un camión autobomba pesada rural, así como Guardia Civil y el SAMU061. El fuego afectó también a parte de la masa forestal de la zona pero los bomberos lograron que no se propagara. Los tres ocupantes fueron atendidos por el SAMU061 con heridas leves.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents