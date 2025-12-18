Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos IbizaQuioscos FormenteraLegado joyas IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

El aeropuerto de Ibiza prevé 1.564 vuelos durante la Navidad, ocho de cada diez de carácter nacional

La mayor parte de la operativa en las instalaciones de es Codolar corresponde a vuelos nacionales, con 1.334 movimientos

Un avión estacionado este año en el aeropuerto de Ibiza.

Un avión estacionado este año en el aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí

César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

El aeropuerto de Ibiza afronta el periodo navideño con una previsión de 1.564 movimientos aéreos, según la programación de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) sobre las reservas de slots (reservas para aterrizaje, estacionamiento y despegue) que tiene actualmente desde este viernes 19 de diciembre hasta el miércoles 7 de enero, ambos días incluidos. La mayor parte de la operativa en las instalaciones de es Codolar corresponde a vuelos nacionales, con 1.334 movimientos, frente a 230 internacionales, lo que supone que cerca del 85% del tráfico durante las fiestas será de carácter doméstico.

En el conjunto de Baleares, el aeropuerto de Mallorca concentrará el mayor volumen de actividad, con 6.229 movimientos previstos, de los que 3.661 serán nacionales y 2.568 internacionales, reflejando un reparto más equilibrado entre ambos tipos de tráfico durante el periodo navideño.

Por su parte, el aeropuerto de Menorca registra una previsión más moderada, con 748 operaciones aéreas, prácticamente todas ellas nacionales (738), y una presencia testimonial de vuelos internacionales (10 movimientos).

Noticias relacionadas y más

En total, los aeropuertos de Baleares suman 8.541 movimientos aéreos previstos durante la Navidad, con Ibiza manteniendo una actividad sostenida basada principalmente en la conectividad nacional, clave para la movilidad de residentes y visitantes durante las fiestas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents