Las tres sustancias que más adicción crean en las islas: perfiles por tipo de droga

La conselleria de Salud atendió a lo largo de 2024 a un total de 2.390 personas por consumo de sustancias psicoactivas, una cifra que supone un descenso del 6% respecto a 2023, cuando se registraron 2.547 tratamientos. Pese a esta ligera bajada interanual, los datos evidencian un aumento del 34% en comparación con 2020, año en el que se iniciaron 1.781 tratamientos, lo que confirma un retorno progresivo a los niveles de atención previos a la pandemia de covid-19.

Estas cifras se dieron a conocer durante la comisión institucional de drogodependencias y otras adicciones, celebrada este jueves, cuyo objetivo es definir las acciones prioritarias del Plan Integral de Adicciones de las Illes Balears (PIA-IB) 2025-2032, según ha informado el Govern en un comunicado.

Según el informe, el alcohol es la sustancia que motiva un mayor número de tratamientos, con el 38,7% de los casos, lo que equivale a 926 personas atendidas. Le siguen la cocaína, con el 29,3% y 702 usuarios tratados, y el cannabis, con el 16,7% del total, es decir, 400 personas. Estas tres sustancias son las más consumidas tanto por hombres como por mujeres, aunque los hombres concentran el 75% de los tratamientos, con 1.793 pacientes, frente a 597 mujeres, que representan el 25%.

En el caso de las mujeres, el alcohol adquiere un peso aún mayor, ya que casi la mitad de las intervenciones realizadas en este grupo, un 49,5%, estuvieron relacionadas con su consumo. La edad media del conjunto de los pacientes atendidos fue de 39,8 años. Más de la mitad de los usuarios, el 50,9%, accedieron a los tratamientos por iniciativa propia o animados por su entorno familiar y social, mientras que un 29,6% fueron derivados por los servicios de salud.

Perfil del paciente

El perfil más habitual de los pacientes tratados por consumo de alcohol es el de un hombre de 45,9 años que vive solo o con sus padres, consume alcohol a diario y acude a tratamiento por iniciativa propia. En el caso de la cocaína, las admisiones responden mayoritariamente al perfil de un hombre de 38,6 años, laboralmente activo, que consume esta sustancia por vía intranasal dos o tres días a la semana y que también accede a los recursos asistenciales de forma voluntaria.

Más jóvenes son, en cambio, las personas tratadas por consumo de cannabis. El perfil predominante es el de un hombre de 28,1 años que consume esta sustancia diariamente por vía fumada, vive con su familia de origen y accede por primera vez a un tratamiento especializado.