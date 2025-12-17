Toni Pomar se despide de su etapa como impresor: "Ahora voy a dedicar todo mi tiempo a la fotografía"

Toni Pomar tenía muy claro que al llegar a los 65 años diría adiós a su negocio de artes gráficas y así ha sido. Este viernes, 18 de diciembre, a las 14 horas bajará para siempre la persiana de Print Art, en la calle Felipe II de Vila, y se despedirá de una etapa de 33 años en la que se ha centrado, laboralmente, en el oficio de impresor, y en sus ratos libres, en su pasión, la fotografía. Lo cuenta sin añoranzas, a tres días de la despedida, en el local que ha sido su segunda casa en estas últimas décadas, decorado con los cuadros de su padre, Antoni Pomar Juan (1927-2017), uno de los exponentes del Grupo Puget.

Además de las creaciones del reconocido pintor, sus compañeras inseparables en todo este tiempo han sido un par de plotters, la fotocopiadora, la impresora, la laminadora, la troqueladora digital, las grapadoras-plegadoras, la guillotina, una encuadernadora y el ordenador que emplea para el diseño gráfico. Con estas herramientas de trabajo ha creado desde tarjetas de visitas, a folletos, revistas y libros pasando por cartelería y flyers, «cada vez menos demandados desde el auge de las redes sociales». Toda esta maquinaria pasará en unas semanas a otras manos. «Este establecimiento, que es de mi propiedad, se cerrará, pero el negocio, como ninguno de mis hijos se ha querido quedar con él, lo traspaso a Pepa Ribas, que lo reabrirá en enero como Ibifoto-Print Art en la calle del Bisbe Huix, donde ya tiene su tienda de fotografía», explica.

Fue en enero de 1992 cuando arrancó la andadura de Print Art principalmente «como laboratorio fotográfico», en una sede distinta a la actual, en la calle Vicent Serra. Antes que la impresión, en la vida de Pomar estuvo la fotografía, su gran pasión desde que sus padres le regalaron siendo un niño una Kodak Fiesta y más tarde un amigo de sus padres le invitó a revelar carretes en su laboratorio. Ese episodio fue clave porque le abrió las puertas a un mundo que desde entonces no ha abandonado.

Los inicios en la fotografía

Con catorce años se montó su propio laboratorio en el trastero de la casa familiar y a los 16 hizo sus primeros pinitos como fotógrafo colaborando para Diario de Ibiza los fines de semana. «Los domingos, que era el día libre de Buil Mayral, me encargaba de ir a tomar las imágenes de los partidos de fútbol y de revelarlas», detalla. Aquel trabajo puntual se convirtió en continuado en las temporadas de verano de 1978, 1979 y 1980 . «En aquella época, ya jubilado Buil Mayral, era el único fotógrafo de prensa que había en Ibiza», señala.

Toni Pomar, en el interior de su negocio. / JA RIERA

Pomar se formó en este arte en el Centro de Enseñanzas de la Imagen (CEI) y en el Institut d’Estudis Politècnics (IDEP) de Barcelona en 1980, que fue el año en el que hizo su primera muestra fotográfica individual, en la sala de exposiciones de la Caixa de Ibiza.

Luego llegó la mili, trece meses en Madrid, y a su vuelta, en 1983, decidió abrir con otro socio Art Gràfic, un estudio de diseño gráfico y fotografía que después se convirtió en tienda, en la Vía Púnica.

En 1986 comenzó su segunda etapa en Diario de Ibiza como fotógrafo. «Al principio estaba solo, pero luego ya se amplió la plantilla con Carles Ribas, Joan Costa, Rafa Domínguez y Moisés Copa», apunta.

Cansado de jornadas maratonianas, en las que sabía cuando entraba, pero no cuando salía, y con ganas de disponer de más tiempo para dedicarlo a la familia, decidió dejar la prensa en 1991 y buscar una ocupación más tranquila. Así fue como nació en 1992 Print Art como laboratorio fotográfico, en el que «revelaba fotos y diapositivas y hacía ampliaciones en papel».

El salto a la imprenta

Con la decadencia de la fotografía analógica y la llegada de la digital en los 90, Pomar decidió ampliar el negocio y dedicarse también a la impresión, que siempre le había gustado y de la que ya tenía «algunas nociones». Rápidamente la impresión digital fue ganando terreno al laboratorio, que desapareció de la tienda «en 2005», dos años después de que el establecimiento cambiara su ubicación a la calle Felipe II.

Los últimos encargos

Cuando comenzó su andadura, recuerda el fundador de Print Art, solo había otro negocio de impresión digital en la isla, «ahora hay cerca de una decena». En las últimas décadas la empresa se ha ido adaptado a los nuevos tiempos y ha ido ganando «clientela fiel». En la actualidad ofrece desde servicios de impresión digital, offset y gran formato hasta trabajos de diseño gráfico y fotografía, además de diseño web, una labor de la que se ocupa su hijo Marc Pomar.

El responsable de Print Art relata todo esto mientras atiende a sus últimos clientes, a los que les informa, con rostro satisfecho, que se jubila y que traspasa el negocio. Hasta el viernes todavía le toca llevar a cabo algunos encargos. Justo acaba de terminar «unas reproducciones de acuarelas de Traspas y Torijano y está terminado también «una reedición de un folleto dedicado a Manel Marí» con motivo del 50 aniversario del nacimiento del poeta ibicenco, fallecido en 2018.

Aunque disfruta viendo «el resultado de un trabajo bien hecho», Pomar confiesa que no va a echar de menos el oficio de impresor y es que está deseando tener tiempo para su verdadera vocación. En estas últimas décadas solo ha podido centrarse en ella los fines de semana. A lo largo de su carrera como fotógrafo, recuerda, ha participado en exposiciones colectivas e individuales, la última en Sa Nostra Sala; y ha publicado tres libros: ‘Ibiza as New York’, con Toni Roca; ‘ La nave de piedra’, con Antonio Colinas; y ‘Alfabet’, un volumen que «complementaba una muestra individual itinerante por toda Balears».

Amante, sobre todo, de la fotografía de paisaje y arquitectura, anuncia que ya tiene en mente algún proyecto con exposición incluida del que prefiere no revelar más datos. De momento, este viernes, a partir de las dos de la tarde, celebrará su jubilación con una comida en familia en algún restaurante. Luego ya tendrá todo el tiempo del mundo para dedicarse a la fotografía, a viajar con su mujer todo lo que se pueda y a cultivar su pequeño huerto.