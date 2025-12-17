El Colegio Mestral recauda 2.900 euros para la ONG Proyecto Juntos con su Festival de Navidad

El Colegio Mestral ha logrado recaudar un total de 2.900 euros para la ONG Proyecto Juntos gracias a la celebración de su tradicional Festival de Navidad de educación Infantil y Primaria, que tuvo lugar este marte sy miércoles en las instalaciones del centro.

El festival reunió a numerosas familias y miembros de la comunidad educativa y sirvió, un año más, como escaparate del talento, la creatividad y la ilusión del alumnado. Más allá del carácter festivo, el evento tuvo un marcado componente solidario, ya que la recaudación voluntaria obtenida a través de las entradas se destinó íntegramente a una causa benéfica.

La entrega del importe recaudado se llevó a cabo en un acto en el que participaron el director del Colegio Mestral, Antonio Olmedilla, y Carlos Ramón, representante de la ONG Proyecto Juntos. Desde el centro educativo subrayan la satisfacción por poder colaborar con una entidad que desarrolla una labor social de gran impacto.

Proyecto Juntos

Proyecto Juntos es una organización sin ánimo de lucro que impulsa diversas acciones de apoyo a niños hospitalizados y a sus familias, ofreciendo acompañamiento emocional, actividades lúdicas y programas de descanso para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

El Colegio Mestral destaca la importancia de fomentar valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social desde edades tempranas, implicando a toda la comunidad educativa en iniciativas que contribuyen de manera directa a mejorar la vida de otras personas.

Como colofón a cada jornada del festival, las familias asistentes pudieron compartir un pequeño aperitivo en un ambiente festivo y de convivencia, poniendo el broche final a una celebración navideña marcada por la generosidad. El centro ha agradecido la colaboración de alumnado, profesorado y familias, cuya implicación ha hecho posible el éxito solidario de esta iniciativa.