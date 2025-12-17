Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Normas urbanísticas Sant JosepMuere Antonio BonedCementerio Formentera tendrá espacios para entierros de otras religionesLas normas provisionales mantienen opción b para don pepe en Sant JosepEl kárate ibicenco noquea a sus riavales en tenerife
instagramlinkedin

El Colegio Mestral recauda 2.900 euros para la ONG Proyecto Juntos con su Festival de Navidad

El evento reúne a numerosas familias y miembros de la comunidad educativa

El director del colegio, Antonio Olmedilla, entrega la recaudación a Carlos Ramón, representante de la ONG Proyecto Juntos.

El director del colegio, Antonio Olmedilla, entrega la recaudación a Carlos Ramón, representante de la ONG Proyecto Juntos. / C.M.

Redacción Digital

Ibiza

El Colegio Mestral ha logrado recaudar un total de 2.900 euros para la ONG Proyecto Juntos gracias a la celebración de su tradicional Festival de Navidad de educación Infantil y Primaria, que tuvo lugar este marte sy miércoles en las instalaciones del centro.

El festival reunió a numerosas familias y miembros de la comunidad educativa y sirvió, un año más, como escaparate del talento, la creatividad y la ilusión del alumnado. Más allá del carácter festivo, el evento tuvo un marcado componente solidario, ya que la recaudación voluntaria obtenida a través de las entradas se destinó íntegramente a una causa benéfica.

La entrega del importe recaudado se llevó a cabo en un acto en el que participaron el director del Colegio Mestral, Antonio Olmedilla, y Carlos Ramón, representante de la ONG Proyecto Juntos. Desde el centro educativo subrayan la satisfacción por poder colaborar con una entidad que desarrolla una labor social de gran impacto.

Proyecto Juntos

Proyecto Juntos es una organización sin ánimo de lucro que impulsa diversas acciones de apoyo a niños hospitalizados y a sus familias, ofreciendo acompañamiento emocional, actividades lúdicas y programas de descanso para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

El Colegio Mestral destaca la importancia de fomentar valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social desde edades tempranas, implicando a toda la comunidad educativa en iniciativas que contribuyen de manera directa a mejorar la vida de otras personas.

Noticias relacionadas y más

Como colofón a cada jornada del festival, las familias asistentes pudieron compartir un pequeño aperitivo en un ambiente festivo y de convivencia, poniendo el broche final a una celebración navideña marcada por la generosidad. El centro ha agradecido la colaboración de alumnado, profesorado y familias, cuya implicación ha hecho posible el éxito solidario de esta iniciativa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
  2. Fallece un motorista en una caída accidental
  3. Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
  4. Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
  5. La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
  6. Fallece el motorista herido de gravedad en un accidente en Sant Josep
  7. Buscan al conductor de una furgoneta blanca, único testigo del accidente que sufrió una joven en Ibiza
  8. La discoteca más antigua de Ibiza quiere batir un récord con su gran fiesta solidaria: 'Nadie tiene excusa para no colaborar

Las tres sustancias que más adicción crean en las islas: perfiles por tipo de droga

La iglesia de Sant Rafel saca lustre a sus corrales

Triste realidad: estudios de 30 metros, para reformar o con inquilinos, las únicas viviendas que puedes comprar en Ibiza si te toca el Gordo

Adiós a árboles "centenarios" de Ibiza: Unidas Podemos denuncia su tala en las obras del camping de es Canar para erigir un hotel

Adiós a árboles "centenarios" de Ibiza: Unidas Podemos denuncia su tala en las obras del camping de es Canar para erigir un hotel

Los juzgados de Ibiza alivian levemente su atasco con 261 asuntos pendientes menos

Los juzgados de Ibiza alivian levemente su atasco con 261 asuntos pendientes menos

El Colegio Mestral recauda 2.900 euros para la ONG Proyecto Juntos con su Festival de Navidad

El Colegio Mestral recauda 2.900 euros para la ONG Proyecto Juntos con su Festival de Navidad

Iago Negueruela ante la denuncia de una exmilitante: "No es nuevo, estoy tranquilo"

Iago Negueruela ante la denuncia de una exmilitante: "No es nuevo, estoy tranquilo"

El PP de Baleares lleva al Parlament la prohibición del burka y el niqab en edificios públicos

Tracking Pixel Contents