Santa Eulària homenajea a cinco trabajadores municipales jubilados

El Ayuntamiento de Santa Eulària rindió ayer homenaje a cinco trabajadores municipales que se han jubilado. En el acto, celebrado en el salón de plenos y con la alcaldesa Carmen Ferrer y el primer teniente de alcalde Miguel Tur, a ellos se les obsequió con unos tradicionales botons pagesos y a ellas, con unos pendientes y un collar como muestra de agradecimiento.

