El PSOE de Ibiza critica el presupuesto de Sant Josep para 2026: "Es una estafa política"

El PSOE de Ibiza ha emitido un comunicado en el que afirma que el Ayuntamiento de Sant Josep iniciará el año 2026 con el presupuesto prorrogado y con un proyecto de cuentas que califica de "tardío, irreal y sin credibilidad". Según afirman, las cuentas municipales para el próximo ejercicio reducen las inversiones un 7,5% y llegan con un informe de estabilidad presupuestaria negativo, hecho que podría obligar a aprobar un nuevo plan económico-financiero.

Pilar Ribas, portavoz municipal del PSOE, afirma que ni el centro cultural de Sant Jordi ni la biblioteca de Cala de Bou ni el centro de día de Sant Josep ni el nuevo campo de fútbol Kiko Serra o la piscina municipal prometida en Sant Jordi aparecen con partida real. "Un año después, todos los proyectos siguen siendo anuncios vacíos", lamenta.

Para el Partido Socialista de Ibiza, uno de los casos más graves es el del ciclo del agua, al considerar que "tras dos ejercicios anunciando inversiones por valor de 2,1 millones de euros, la ejecución real no llega ni al 5% en 2024 ni al 1% en 2025", y agregan que para 2026 la inversión se reduce a solo 100.000 euros.

Con respecto a educación y servicios sociales, la crítica del PSOE es que "presupuestan ayudas que después no gastan". Las inversiones en escuelas, detallan, pasan de 500.000 a 50.000 euros, mientras que ayudas sociales como las de natalidad, alquiler o apoyo a entidades acumulan cientos de miles de euros no ejecutados.

En cambio, aseguran que "el presupuesto mantiene gastos cuestionables, como el alquiler de una oficina de turismo por 30.000 euros anuales, 55.000 euros para un festival que no se celebra desde 2022 o 144.000 euros destinados a colonias felinas".

"Falta de respeto a los vecinos"

Desde el PSOE hablan de un "problema estructural" al afirmar que en 2024 solo se ejecutó el 62% de las inversiones y en 2025 no llega ni al 40%, por lo que el Consistorio acumula más de 20 millones de euros de "remanente por incapacidad de gestión".

Según Ribas, "el presupuesto de 2026 es una estafa política: promete aquello que no se hará, oculta la incapacidad de gobernar y perpetúa un modelo basado en la propaganda y el incumplimiento. No es falta de dinero, es falta de proyecto, de gestión y de respeto a los vecinos" de Sant Josep, concluye, anunciando un voto en contra "rotundo" de unas cuentas que "consolidan tres años de fracaso y parálisis municipal".