El PSOE carga contra el Consell de Ibiza: "Dejará una isla más desigual, con más especulación y saturación y menor calidad de vida"

El grupo del PSOE en el Consell de Ibiza carga duramente contra el presupuesto para 2026 presentado por el equipo de gobierno del PP, ya que considera que deja evidencia que el presidente Vicent Marí "no tiene proyecto de isla" y que las cuentas están "repletas de irregularidades y alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía".

La portavoz socialista, Elena López, acompañada por el conseller Víctor Torres, ha realizado este jueves una primera valoración del presupuesto, que asciende a cerca de 180 millones de euros y que se debatirá este viernes en el pleno insular. Según López Bonet, tras siete años de gobiernos del PP "el resultado ya es evidente: una isla cada día más desigual, con menos servicios e infraestructuras, más especulación y saturación, y una menor calidad de vida".

Desde el PSOE sostienen que el presupuesto para 2026 está "inflado en ingresos", genera inestabilidad presupuestaria, incumple la normativa y no responde a los principales retos de la isla. En este sentido, la portavoz socialista ha calificado las cuentas como "la constatación del fracaso de Vicent Marí", acusándolo de haber basado su mandato en "inflar subvenciones y contratos a dedo, aumentar la FECOEV para esquivar controles administrativos, potenciar el autobombo y la propaganda, y abandonar completamente las necesidades reales de la isla".

"Ni vivienda, ni transporte público, ni red viaria, ni residuos, ni equipamientos"

Entre las carencias más graves, el grupo socialista ha destacado la ausencia total de políticas de vivienda. Según han denunciado, la partida destinada a este ámbito pasa de tres millones de euros en 2025 a cero euros en 2026. A ello se suma, según el PSOE, la falta de inversiones reales en transporte público, red viaria, gestión de residuos, equipamientos e infraestructuras. "Ni vivienda, ni transporte público, ni red viaria, ni residuos, ni equipamientos. Solo asfaltados, una rotonda y primeras piedras de proyectos heredados de legislaturas anteriores", ha resumido López Bonet.

La portavoz ha recordado que infraestructuras como la Escuela Oficial de Idiomas o el parque motor proceden del mandato progresista del expresidente Vicent Torres, y que el pabellón multidisciplinar de sa Blanca Dona fue una propuesta socialista aprobada en el pleno de 2019. Asimismo, ha denunciado que proyectos anunciados reiteradamente por el PP, como la segunda ITV fija o los subparques de bomberos, "no aparecen en ningún punto del presupuesto porque, sencillamente, no existen".

"Sin estrategia clara"

Otro de los aspectos criticados es el gasto en publicidad y promoción. El PSOE ha señalado que el Consell destina 850.000 euros a publicidad institucional —el doble que en 2019— y hasta 11 millones de euros a promoción turística, "sin una estrategia clara". "¿Para qué? ¿Para más turismo de lujo y de fiesta? ¿Para acabar de matar el turismo familiar?", cuestiona López Bonet.

Los socialistas también han alertado de la degradación de los servicios públicos, poniendo el foco en la situación del Hospital-Residencia Cas Serres, donde la falta de recursos estaría obligando a la plantilla a un "sobreesfuerzo insostenible", así como en la ausencia de planificación en materia de residencias para personas mayores. Según el PSOE, el Consell no tiene intención de asumir la gestión de las residencias ni de crear nuevas plazas, pese a disponer de terrenos como los de Sant Josep.

Además, el grupo socialista denuncia recortes en gasto de personal en numerosos departamentos clave, como inserción sociolaboral, atención a la discapacidad, trabajo y formación, educación, bibliotecas, cultura, patrimonio, juventud, deporte o industria. "En todos estos programas hay menos gasto de personal que en 2025, a pesar de que las necesidades no dejan de crecer", advierte la portavoz.

Finalmente, el PSOE ha puesto el acento en el carácter "clientelar" del presupuesto, al señalar que el 43 % de las subvenciones son nominativas, es decir, concedidas de forma directa, por un importe total de 4,6 millones de euros. "Las subvenciones nominativas deberían ser una excepción según la ley. ¿Cómo se puede hablar de excepción cuando representan el 43 % del total?", ha criticado López Bonet, recordando que esta situación ya ha sido advertida por la Intervención General.

Según el informe de este órgano, al que ha hecho referencia el PSOE, el presupuesto presenta "irregularidades graves", entre ellas 7,38 millones de euros de déficit oculto, ocho millones en ingresos inflados, un "préstamo trampa" de 17,3 millones de euros y 14,5 millones destinados a Fecoev sin la documentación correspondiente.