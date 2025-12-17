El PP reclama la creación de una Unidad del Dolor en Ibiza y Formentera para atender a pacientes con dolor crónico

La sanidad pública de Ibiza y Formentera carece de una Unidad del Dolor, a diferencia de las de Mallorca y Menorca. Así lo ha denunciado la diputada del Partido Popular Sandra Palau, que este miércoles defiende en el Parlament una iniciativa para instar al Govern a crear un servicio específico destinado a la atención especializada de pacientes con dolor crónico y dolor agudo complejo en la isla.

Según explica Palau en una nota de prensa, la propuesta busca poner en marcha una unidad que permita ofrecer una atención "multidisciplinar, integral y de proximidad", con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y "reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios sanitarios públicos".

La diputada recuerda que el dolor crónico "es uno de los principales problemas de salud pública en las sociedades desarrolladas, tanto por su elevada prevalencia como por el impacto que tiene en la calidad de vida, la capacidad funcional y el bienestar emocional de quienes lo padecen". En este sentido, señala que se estima que cerca del 28% de la población de Baleares sufre algún tipo de dolor crónico.

Detalle de la fachada del Hospital Can Misses. / Europa Press

Además de las consecuencias físicas, Palau subraya que esta patología "conlleva un importante coste sanitario, social y económico, al provocar pérdida de productividad laboral, aumento de la demanda asistencial y una merma significativa de la autonomía personal y del descanso de los pacientes", que en muchos casos afrontan largos periodos de sufrimiento sin un tratamiento adecuado o coordinado.

Ibiza, en situación de desigualdad

La parlamentaria popular advierte de que la ausencia de una Unidad del Dolor en Ibiza genera "una situación de desigualdad territorial evidente" para la población pitiusa, que se ve obligada a desplazarse a otras islas para recibir atención especializada. Esta circunstancia, añade, supone "una dificultad añadida para los pacientes y un agravio comparativo respecto al resto de ciudadanos del archipiélago".

En este contexto, Palau defiende que la creación de esta unidad no solo contribuiría a mejorar la equidad sanitaria, sino que también permitiría reducir derivaciones, optimizar recursos y ofrecer una atención más humanizada y cercana.

La iniciativa del PP contempla la puesta en marcha de un equipo multidisciplinar "integrado por profesionales de anestesiología, enfermería, psicología, fisioterapia y otras especialidades relevantes, con el fin de abordar el dolor desde una perspectiva integral y adaptada a las necesidades de los pacientes" del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Más personal

El proyecto de la unidad del Dolor del Hospital Can Misses lleva años entre las iniciativas que se quieren implantar en el Hospital de Ibiza. El proyecto ha estado en la cartera de todos los gerentes desde hace más de diez años, también de los equipos de la conselleria de Salud, tanto de un partido como de otro. En ningún momento, sin embargo, se ha puesto en marcha por, según han explicado los diferentes gerentes, por falta de personal en el servicio de Anestesia.