Paradores "ultima" la selección de trabajadores para la apertura del complejo hotelero en Dalt Vila

Paradores de España está acabando de preparar su plantilla de cara a la inauguración del complejo hotelero en Dalt Vila, según ha confirmado la Secretaría de Estado de Turismo a Diario de Ibiza. "Paradores ya está ultimando el proceso de selección de la plantilla, confirmando las incorporaciones y ajustando el equipo definitivo a las necesidades operativas para la apertura", han asegurado.

En este sentido, este rotativo recogió a mediados de mayo que la cadena hotelera estatal tenía previsto abrir nuevos procesos de selección de personal para cubrir las vacantes pendientes de una Oferta de Empleo Público en la que solo lograron adjudicarse 17 de los 41 puestos de trabajo ofertados para el Parador de Dalt Vila. Este hotel tiene 66 habitaciones y aquellos 41 puestos de trabajo son los que se fijaron de cara a poder "cubrir la plantilla inicial, aquella con la que abrirá el Parador", dijeron entonces las mismas fuentes. Defendían que la búsqueda de mano de obra llevaba el ritmo previsto, a pesar de "las dificultades previstas en Ibiza", y destacaban que la cadena estatal ofrece traslados a trabajadores de Paradores de España y/o la promoción de vacantes.

Por otro lado, la Secretaría de Turismo ha explicado este martes que el Ayuntamiento les informó de que "debe empezar ahora las tareas para hacer la acometida eléctrica del aljibe, una obra de la que dijeron que tardaría unas cuatro semanas". Cuando esto se haya terminado y se hayan llevado a cabo las pruebas correspondientes, "se podrá dar una fecha aproximada de apertura".

Precisamente el aljibe ha sido punto de controversia. El organismo Turespaña, que depende del Ministerio de Turismo, es quien ha llevado adelante las obras del complejo hotelero antes de su traspaso a Paradores, que se encarga de su explotación turística, y también quien ha asumido el coste de la reparación del depósito de agua que hace unos 20 años construyó el Ayuntamiento en suelo municipal. En todo caso, la instalación estaba pensada para dar suministro a este establecimiento hotelero.

Aljibe y Camí del Calvari

El aljibe estuvo todo este tiempo sin utilizarse y, como consecuencia, deteriorándose. "Las obras de construcción están acabadas desde septiembre de 2024. Sin embargo, durante la fase final de las obras Turespaña detectó que el aljibe, construido por el Ayuntamiento para dar suministro de agua al Parador, estaba inutilizable. Por eso, ya en julio de 2023, Turespaña advirtió al Consistorio de tal circunstancia, puesto que Paradores necesita que esté garantizado el suministro de agua para su explotación comercial", dijo la Secretaría de Estado de Turismo en febrero. De su reparación se ha encargado Aqualia, aunque no como concesionaria municipal, sino como empresa. "El Ayuntamiento solicitó que ese coste de la obra fuese asumido por Turespaña, dado que la infraestructura es exclusiva para el Parador". Palabras que el Ayuntamiento quiso matizar, señalando que no puede asumir la reparación de una infraestructura pensada exclusivamente para el Parador, y que la competencia es del Estado: "Más que solicitar, lo que hicimos fue recordar que ese coste lo debía asumir Turespaña".

Finalmente, la "última información" que tiene Paradores por parte del Consistorio es que "esta semana acabarán las obras que han tenido cortado el acceso al Parador desde hace meses", en alusión a la reforma del Camí del Calvari que el equipo de gobierno municipal decidió iniciar a finales de julio. Tal y como ha adelantado este diario este martes, la inauguración de este paseo será el lunes. "A partir de la apertura del acceso se podrán completar las tareas de equipamiento del Parador", asegura la Secretaría estatal de Turismo.

Dicha reforma de la vía que será el principal acceso al Parador ha sido este año motivo de reproches entre el Ayuntamiento y el Estado. Y es que Paradores acusó al Consistorio de obligar a posponer la apertura, que estaba prevista para "otoño", debido al inicio de la reforma del Camí del Calvari, de la que, añaden desde la cadena estatal, el Ayuntamiento les avisó un día después del comienzo de los trabajos. El alcalde, Rafael Triguero, respondió: «Desde el 4 de febrero hemos demostrado nuestra voluntad [de colaboración y diálogo] sabiendo de la importante obra de acceso que representa el Camí del Calvari... que se tenía que hacer, que queríamos hacer de forma coordinada, pero que vista la falta de información de Paradores, tuvimos que dar un paso adelante». Así, hubo un cruce de acusaciones por falta de información por parte de un lado y de otro.

Triguero ha señalado en un desayuno informal con directores de medios de comunicación que, según ha podido saber como primer edil, la apertura del Parador será a lo largo del primer trimestre de 2026. También ha afirmado que ahora hay buena sintonía con Paradores.