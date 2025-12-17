Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos

Más de un centenar de agentes participaron este martes en el dispositivo desplegado por toda la isla

Registro policial en una de las fincas

Registro policial en una de las fincas / IB3

Guillermo Sáez

Ibiza

El número de detenidos en la gran operación antidroga desplegada en Ibiza ha aumentado este miércoles a ocho, una cantidad que todavía podría crecer porque la investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Diario de Ibiza, un día después de que más de un centenar de efectivos, entre este cuerpo, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se desplegaran en diversos puntos de isla.

Concretamente, los registros en busca de sustancias estupefacientes se llevaron a cabo en Ibiza ciudad, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep. También participaron efectivos de la Agencia Tributaria después de haber cruzado bases de datos por posible blanqueo del dinero del narcotráfico.

