Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos

El número de detenidos en la gran operación antidroga desplegada en Ibiza ha aumentado este miércoles a ocho, una cantidad que todavía podría crecer porque la investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Diario de Ibiza, un día después de que más de un centenar de efectivos, entre este cuerpo, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se desplegaran en diversos puntos de isla.

Concretamente, los registros en busca de sustancias estupefacientes se llevaron a cabo en Ibiza ciudad, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep. También participaron efectivos de la Agencia Tributaria después de haber cruzado bases de datos por posible blanqueo del dinero del narcotráfico.