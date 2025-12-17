Llenazo en el Pereyra para el concierto solidario de los coros de Ibiza
El dinero recaudado se destinará a la asociación Juntos, que trabaja con niños con cáncer
No cabía un alma. La noche del martes, en el Teatro Pereyra, no cabía una persona más. El emblemático establecimiento registró un lleno absoluto para el concierto solidario 'Navidad coral', un evento solidario en el que todos los fondos recaudados se destinaron a Proyecto Juntos, ONG que ayuda a los niños hospitalizados de Ibiza y Formentera y a sus familias.
En el espectáculo participaron buena parte de los coros de la isla: Cor Ciutat d’Eivissa, Cor Infantil y Juvenil de l’Escola Municipal de Música del Patronat, Cor Municipal Can Blau y los Cors d’al·lots de Can Blau, Can Blau Gospel, Cor del Conservatori d’Eivissa i Formentera y Cor Eivissa Gospel Choir.
El espectáculo, presentado por la modelo ibicenca Ana Vide, ofreció dos horas de música en la que no faltó la emoción, especialmente cuando se recordó a Iván Mérgola, quien fuera director del Patronato Municipal de Música de Ibiza, y a los niños "que ya no están".
