Navidad en Ibiza: el Mercado de Balansat reúne "tradición, alegría y participación vecinal" en la plaza de Sant Miquel

Una nueva edición del Mercado de Navidad de Balansat tendrá lugar este domingo 21 de diciembre en la plaza de Sant Miquel, en Sant Joan. La cita navideña será a partir de las 10.30 horas y está "pensada para disfrutar en familia del espíritu de estas fechas", aseguran desde la APIMA del CEIP Balansat.

El evento, abierto al público en general, ofrece una programación variada con productos típicos de Navidad como salsa, bescuit, buñuelos, pan con sobrasada y otras elaboraciones tradicionales, además de pasteles, plantas navideñas y productos artesanos, buscando "fomentar el consumo local y crear un espacio de encuentro vecinal".

Para los más pequeños, la oferta de actividades es amplia y variada: castillo hinchable, pintacaras, juegos, cuentos y propuestas lúdicas pensadas para todas las edades. Además, con el objetivo de reforzar "valores como la reutilización, la convivencia y el consumo responsable", habrá juguetes de segunda mano y juegos de mesa.

El Mercado de Navidad de Balansat está organizado por la APIMA del CEIP Balansat, con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Joan, y aseguran desde la organización que "se consolida como una de las citas navideñas más queridas del municipio, donde la tradición, la alegría y la participación vecinal son las verdaderas protagonistas".