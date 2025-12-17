Los mercadillos navideños más bonitos de Ibiza este 2025

La Navidad en Ibiza se recorre andando entre casetas de madera, luces y olor a chocolate caliente… pero también en coche, saltando de municipio en municipio para cazar regalos originales (y algún capricho). Esta es la ruta por los mercadillos imprescindibles de la isla estas fechas, del más “navideño” al más auténtico para rebuscar gangas.

Vila: Mercado de Navidad de Vara de Rey

En pleno centro de Ibiza el Mercado de Navidad de Vara de Rey abre de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Es el lugar ideal para ir a por regalos y detalles navideños: encontrarás puestos con artesanía, productos para regalar, adornos y propuestas gastronómicas para picar algo mientras paseas entre los puestos y disfrutando de las luces del paseo.

Casetas del mercadillo de Navidad de Vara de Rey / Vicent Marí / 76

Sant Antoni: Mercadillo de Navidad en el passeig de ses Fonts

El mercadillo navideño de Sant Antoni se instala en el passeig de ses Fonts y se podrá visitar hasta el 6 de enero de 2026. Su horario es de lunes a jueves de 17 a 22 horas y viernes, sábados, domingos y festivos de 11 a 23 horas.

Allí suele reunirse una selección de casetas con artículos para regalar, artesanía y productos típicos de estas fechas. Se trata de un mercadillo muy familiar que invita a pasear con calma.

Santa Eulària: Mercado de Navidad en el passeig de s’Alamera

En Santa Eulària, el Mercado de Navidad se encuentra en el passeig de s’Alamera y tiene horario de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20 horas. Es un plan perfecto para quienes buscan compras tranquilas: ofrece puestos de regalos y artesanía e invita a pasear por una de las zonas más agradables del municipio en estas fechas.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano

Aunque no es un mercadillo navideño como tal, el de Sant Jordi es uno de los mejores lugares para encontrar regalos originales. Se celebra todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi, y en sus puestos se puede comprar de todo: objetos de segunda mano, curiosidades, ropa, libros o pequeños tesoros que funcionan como regalo único (y muchas veces a muy buen precio).

Sant Carles: Las Dalias

Las Dalias, en Sant Carles, es un clásico para quienes buscan un regalo con personalidad. Allí puedes encontrar artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo, con ese ambiente tan característico del mercadillo.

En su versión navideña, abre los sábados de 10 a 17 horas y los domingos de 11 a 17 horas, perfecto para pasar el día y volver a casa con bolsas llenas de piezas especiales. Estará abierto hasta el 4 de enero.

Un árbol de Navidad en el mercadillo de las Dalias / Las Dalias

Sant Miquel: Mercado de Navidad

El Mercado de Navidad de Balansat se celebra el domingo 21 de diciembre de 2025 a partir de las 10.30 horas en la plaza de Sant Miquel, en el municipio de Sant Joan.

Es una cita abierta al público pensada para ir en familia, con productos tradicionales, actividades infantiles y un ambiente comunitario para compartir y celebrar la Navidad en el pueblo.

Sant Joan: Música y detalles muy originales

Sin duda, uno de los preferidos por isleños y visitantes, el mercadillo de Sant Joan llena todos los domingos esta localidad con puestos en los que encontrar piezas muy originales. Cazadoras pintadas a mano, converse decoradas, ropa de niño hecha a mano, productos de la huerta, cuadros, comida vegana... Con música en vivo, se convierte en una fiesta. Domingos de 10 a 16 horas.

Forada: Música y detalles muy originales

Productos artesanos y gastronomía de Ibiza es lo que puede encontrarse en el mercado de Forada, donde siempre es una delicia hablar con los vendedores. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Sant Francesc: Segunda mano con mucho gusto

Ideal para encontrar regalos para personas amantes de la sostenibilidad, el mercado de segunda mano de Sant Francesc abre martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.