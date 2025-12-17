María Luisa Cava de Llano, elegida académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares

La abogada y expolítica vinculada a Ibiza María Luisa Cava de Llano ha sido nombrada académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears.

Según ha explicado la propia Cava de Llano, la presidenta de la institución, María Pilar Ferrer Vanrell, le comunicó este martes que su elección se produjo por unanimidad de todos los miembros. “Es un honor”, ha señalado tras conocer el acuerdo.

La condición de académico de número es una de las principales categorías de pertenencia a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, que reúne a juristas de las Illes Balears en torno al estudio e investigación del derecho y la actividad académica.

Cava de Llano ha desarrollado gran parte de su trayectoria pública en Ibiza y ha destacado por su dedicación al servicio público y la defensa de los derechos. Ha ocupado cargos como teniente de alcalde de Ibiza, vicepresidenta del Consell Insular y del Parlament de les Illes Balears, diputada en el Congreso de los Diputados y adjunta primera al Defensor del Pueblo, cargo que asumió en 2010. Entre 2014 y 2018, fue consejera electiva del Consejo de Estado. También fue delegada del Colegio de Abogados de las Illes Balears.

Este año recibía la Medalla de Oro de Balears y también el Premi Diario de Ibiza 2025 a la Trajectòria de Servei Públic.