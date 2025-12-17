Compras de Navidad: estos son los horarios de apertura de los supermercados de Ibiza

Pese a que a muchos les gusta tener todas las compras de Navidad hechas con antelación para evitar subidas de precio y estar más relajados la víspera de Navidad y Fin de Año, siempre queda algún rezagado que compra a última hora y apura hasta el final para ir al supermercado. Las grandes superficies ya han hecho públicos sus horarios navideños para que nadie se lleve una sorpresa. La mayoría informan en sus centros del calendario de diciembre y enero.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana Mercadona ha dado a conocer su horario especial de apertura durante las fiestas de Navidad en el que se contemplan varios días de cierre y algunas jornadas con horario reducido. Durante el mes de diciembre, los establecimientos permanecerán cerrados los domingos 21 y 28, así como los días 25 y 26. En cuanto a los días con horario especial, el 24 de diciembre (Nochebuena) y el 31 de diciembre (Nochevieja) el horario será de 9 a 19 horas.

Ya en el mes de enero, Mercadona cerrará el día 1, Año Nuevo, así como el 6 de enero, festividad de Reyes. También permanecerán cerrados sus establecimientos los domingos 4 y 11. El resto de jornadas laborables mantendrán el horario habitual.

Hipercentro

El supermercado Hipercentro abrirá los domingos 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero de 9 a 14.30 horas. El 24 y el 31 de diciembre tendrán jornada reducida de 9 a 19 horas. El 25 de diciembre, el 26 de diciembre y el 6 de enero cerrará, según la información disponible en la página web de la cadena.

Eroski

La cadena Eroski consultada por este diario ha detallado que el domingo 21 de diciembre todos sus centros permanecerán abiertos durante toda la jornada con el horario habitual. El día 24, Nochebuena, los establecimientos abrirán hasta las 19 horas, mientras que el domingo 28 volverán a abrir durante todo el día con normalidad. Por último, el 31 de diciembre, Nochevieja, Eroski mantendrá sus tiendas abiertas hasta las 19 horas. Cierran los días 25 y 26 de diciembre y el 6 de enero.

Aldi

Según la información facilitada por correo electrónico, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre los supermercados permanecerán abiertos con horario reducido, aunque no especifica cuál. El día 25 de diciembre, Navidad, y el 1 de enero, Año Nuevo, los establecimientos estarán cerrados, al igual que el 6 de enero, festividad de Reyes. El 26 es, además, festivo en Baleares por lo que también cerrarán.

Por su parte, el 5 de enero, víspera de Reyes, Aldi abrirá sus tiendas, aunque el horario podrá ser el habitual o reducido, en función de cada establecimiento.

Lidl

Según el cartel informativo, los supermercados de la cadena alemana mantendrán su horario habitual la mayoría de los días del mes. No obstante, se establecen algunas modificaciones relevantes. El 24 y el 31 de diciembre el horario será reducido, con apertura de 9 a 19 horas. Por el contrario, el miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, Lidl permanecerá cerrado.