Los juzgados de Ibiza alivian levemente su atasco con 261 asuntos pendientes menos

Los juzgados de Ibiza aliviaron ligeramente su carga de trabajo durante el tercer trimestre de este año, al reducir un 1,9% los asuntos pendientes de resolver al final de dicho periodo, que a fecha 30 de septiembre ascendían a 13.563.

Así se desprende de la actualización de datos que acaba de hacer público el Consejo General del Poder Judicial. De acuerdo a este último balance trimestral, se redujeron en 261 los asuntos pendientes en el partido judicial de Ibiza, que también agrupa a la isla de Formentera.

De esta forma, cada órgano judicial de las Pitiusas, donde funcionan siete penales y cinco civiles, tiene una media de 1.233 asuntos pendientes. La carga de trabajo es más acusada en la jurisdicción penal, en la que esa cifra asciende a 1.476 casos por órgano.

Y es que estas dos jurisdicciones atraviesan tendencias inversas en Ibiza. Mientras que los casos acumulados en el ámbito civil han bajado un 9,3%, pasando de 6.820 a 6.183, el número ha crecido un 5,4% en la penal, pasando de 7.004 a 7.380 asuntos pendientes.

A este ligero alivio en la carga de trabajo contribuyó que el número de asuntos ingresados, 6.370, descendiera un 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al número de asuntos resueltos, 7.004, se incrementó un 8,5% en las Pitiusas.

La tasa de resolución, que tiene un valor superior a 1 cuando se están resolviendo más casos de los que ingresan en los juzgados, varía notablemente entre jurisdicciones, Así, los juzgados civiles alcanzan una tasa del 1,64, valor que sube aún más en los juzgados de Primera Instancia (1,84), mientras que en los penales se queda en el 0,92. Además, el 18% de los asuntos se resuelven por sentencia en Ibiza; un 25% en lo civil y un 14% en lo penal.

Durante el tercer trimestre de 2025, entre todos los juzgados de Ibiza se promulgaron un total de 1.270 sentencias (115 de media), 3.837 autos (348 de media) y 849 decretos (77 de media).

Baleares, segunda región más litigiosa

Las estadísticias judicales ibicencas van en línea con el global del archipiélago balear, donde los asuntos de nuevo ingreso experimentaron un descenso interanual del 9,5% durante el tercer trimestre de 2025.

El orden jurisdiccional que sufrió el descenso más acusado fue el civil, con un 27% menos de asuntos que un año antes. También se redujeron los del orden Contencioso-Administrativo, en un 4,1%, mientras que en las jurisdicciones penal y social ingresaron un 1,9% y un 10,9%o más de asuntos, respectivamente.

Y a nivel estatal, la tasa de litigiosidad en España fue de 31,25 asuntos por cada 1.000 habitantes, 4,43 puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024, cuando se situó en 35,68. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (41,14), Baleares (35,28), Cataluña (34), Asturias (32,79), Murcia (32,09), Andalucía (32,03) y Madrid (31,78).

Por contra, los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron La Rioja (21,75), País Vasco (22,62), Extremadura (25,18), Navarra (26,06), Castilla-La Mancha (26,23), Galicia (26,70), Castilla y León (28,11), Cantabria (28,82), Aragón (29,40) y Comunidad Valenciana (29,55).