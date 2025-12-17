Solidaridad en Navidad: más de 150 juguetes nuevos para niños de familias con pocos recursos de Sant Antoni
Los regalos se destinarán a menores de familias usuarias de los servicios sociales municipales
Ayuntamiento de Sant Antoni
El festival solidario 'Por la sonrisa de un niño' ha permitido reunir 155 juguetes nuevos en Sant Antoni. Este miércoles, la escuela de danza y flamenco Are-T ha hecho entrega al Ayuntamiento de los regalos recaudados, que serán distribuídos a través de los Servicios Sociales Municipales entre menores de familias atendidas por este servicio.
La iniciativa se celebró el pasado sábado 13 de diciembre en el Mercat de Nadal, instalado en el passeig de ses Fonts, y los juguetes se destinarán a que los niños y niñas beneficiarios puedan vivir la Navidad “con ilusión”, según ha señalado el Consistorio.
El festival, dirigido por Bárbara Gordaliza, responsable de Are-T, se ha convertido en una cita ya consolidada dentro de la programación navideña del municipio y cada año registra una amplia participación ciudadana.
El concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, ha agradecido la labor de la escuela y la solidaridad de los vecinos. “Queremos agradecer a Are-T su compromiso social y a todas las personas que han colaborado aportando juguetes. Gracias a esta iniciativa podemos apoyar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan señaladas”, ha destacado.
Nacher ha detallado que se beneficiarán de esta campaña 36 familias usuarias de Servicios Sociales y 58 menores, destinatarios de los juguetes recogidos. “Acciones como ‘Por la sonrisa de un niño’ refuerzan los valores de solidaridad y cooperación que definen a nuestro municipio”, ha añadido.
Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni también han puesto en valor la implicación vecinal y la colaboración ciudadana, claves para el éxito de este tipo de propuestas solidarias en plena campaña navideña.
