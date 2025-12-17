La iglesia de Sant Rafel saca lustre a sus corrales

Unas edificaciones derruidas colindan con la iglesia de Sant Rafel. El mal estado de estas pequeñas construcciones impide prácticamente determinar qué son y para qué se utilizaban. Por este motivo, se han iniciado una serie de obras en las edificaciones anexas consistentes en la restauración y remodelación de los bienes patrimoniales situados junto a la parroquia.

La mayoría de las construcciones que limitan con la iglesia se encuentran en muy mal estado debido al paso del tiempo, según explica el arqueólogo y técnico de Patrimonio del Consell de Ibiza, Joan Ramon Torres. "Están muy deterioradas y hasta ahora no se había podido hacer demasiado por falta de recursos", señala.

El estado derruido de uno de los corrales. / J.A. Riera

Las obras de mejora, ya en marcha, se centran principalmente en unos antiguos corrales y en un carro fúnebre. Este último es visible desde la calle para todas las personas que transitan por la zona, lo que supone "un impacto visual negativo", según confirma Torres este miércoles por la mañana.

El carro fúnebre: una reliquia

Por ello, el carro fúnebre, toda una reliquia, cambiará de ubicación y pasará a situarse en el interior de la iglesia, donde se encontraba originalmente. La nueva localización no impedirá que quienes lo deseen puedan visitarlo. Además, aunque restauró hace un tiempo, ahora volverá a someterse a un nuevo lavado de cara.

El técnico de Patrimonio del Consell afirma que las obras tienen como objetivo que "las edificaciones recuperen un aspecto similar al original".

Al acto también asiste el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, quien reconoce que "las edificaciones estaban en un estado deplorable» y añade que "se estaba perdiendo gran parte de este patrimonio".

Ribas recalca asimismo que no sabe "qué uso se dará a las nuevas edificaciones": "La verdad es que no lo sabemos. Lo más importante es devolverles un buen aspecto y que, cuando alguien pase por aquí y lo vea, se percate de que todo está limpio y bien arreglado, ya que es el centro más visitado de Sant Rafel".

El obispo de Ibiza se muestra satisfecho con el traslado del carro fúnebre al interior de la iglesia. "Cuando estaba fuera, estaba mucho más expuesto —a pesar de contar con una cubierta de madera— a las consecuencias del mal tiempo y de las lluvias. Ahora dejará de estarlo", concluye.

Anexos a la iglesia Sant Rafel. / J.A. Riera

Los trabajos incluyen la rehabilitación de las estructuras, la colocación de nuevas cubiertas y la recuperación de la casa del carro de los muertos, donde se ubicará este elemento patrimonial. El objetivo es embellecer y preservar el conjunto histórico, manteniendo la arquitectura tradicional y dignificando un espacio de alto valor patrimonial e identitario para el pueblo de Sant Rafel.

Durante la presentación, la consellera Sara Ramon destaca que el departamento de Cultura, Educación y Patrimonio tiene como eje central "conservar, difundir y poner en valor el patrimonio de Ibiza, una labor que se lleva a cabo tanto mediante actuaciones directas en bienes propios del Consell como a través de ayudas y convenios con otras instituciones". En este sentido, subraya que el patrimonio eclesiástico "es uno de los pilares fundamentales del patrimonio histórico de la isla, tanto desde el punto de vista arquitectónico como paisajístico, ya que las iglesias constituyen referentes visuales y culturales en la mayoría de los pueblos".

Patrimonio "cuidado, conservado y dignificado"

La consellera remarca que estas actuaciones responden a la voluntad del Consell de invertir en el cuidado del patrimonio como elemento clave de la identidad de Ibiza, pero también como parte fundamental de la oferta cultural y turística de la isla, que debe estar "cuidada, conservada y dignificada" tanto para la ciudadanía como para los visitantes.

Por otro lado, la consellera detalla que el Consell destina un total de 150.000 euros a la restauración de los anexos de la iglesia de Sant Rafel, de los cuales 33.000 euros corresponden a la redacción del proyecto y 112.000 euros a la ejecución de las obras. Esta actuación permitirá recuperar aproximadamente 100 metros cuadrados de edificaciones anexas, mejorando notablemente el estado de conservación del entorno y la imagen paisajística de un conjunto patrimonial de gran importancia histórica e identitaria.

El arquitecto responsable del proyecto, Toni Marí, recalca la importancia de la iniciativa: "Era inevitable actuar, ya que el nivel de degradación era muy alto". Asimismo, indica que el plazo de ejecución será de aproximadamente tres meses, aunque los trabajos pararán durante la Navidad.