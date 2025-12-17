Casetas de Navidad en Sant Jordi: fechas, horarios y toda la programación día a día
Conciertos, DJs, castillos hinchables, magia y una Coco-Loco Party en Nochebuena
Ayuntamiento de Sant Josep
El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado el programa de las casetas de Navidad de Sant Jordi, que se inauguran este viernes 19 de diciembre a partir de las 17 horas con talleres infantiles y el concierto de Groove Garage.
La concejala de Fiestas, Isabel Castellar, ha señalado que el objetivo es “ofrecer actividades para todas las edades” y convertir la plaza en “un espacio donde la Navidad sea una experiencia mágica para todos los vecinos y visitantes”.
La programación comienza este viernes con actividades para los más pequeños desde las 17 horas y música en directo a las 20 horas. El sábado 20 continuará con castillos hinchables desde las 12.30 horas y sesiones de DJ durante el día: Ric Jazzbo a las 13, Yor D a las 17 y Toni Torres a las 19 horas.
El domingo 21 habrá música con Enrique Malanga a partir de las 13 horas, luego el NadalFest con Cachirulo desde las 16 y el concierto de Roxela’s Band a las 20 horas, en una jornada pensada para todos los públicos.
Las actividades seguirán el lunes 22 con talleres infantiles que iniciarán a las 16.30 horas, a partir de las 18.30 el público podrá disfrutar de la actuación del Mag Albert, y el cierre musical estará a cargo de Rock me Dj Set desde las 20.30 horas. El martes 23 se ofrecerá el taller de impresión artesanal de tarjetas de Navidad a las 17 y el concierto de Five Guys Walk Into a Bar a las 20 horas.
El miércoles 24, Nochebuena, la plaza volverá a acoger castillos hinchables desde el mediodía, contará con la actuación de Flamenkito & Zambombada a las 13, con una sesión de DJ Jordi Cardona a las 15, y a medianoche será la Coco-Loco Party, una fiesta especial de Nit de Nadal.
La programación se cerrará el jueves 25 con un karaoke navideño a las 19.30 horas, como broche final para compartir canciones y ambiente festivo en familia.
