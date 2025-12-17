Casetas de Navidad en Sant Jordi: fechas, horarios y toda la programación día a día

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado el programa de las casetas de Navidad de Sant Jordi, que se inauguran este viernes 19 de diciembre a partir de las 17 horas con talleres infantiles y el concierto de Groove Garage.

La concejala de Fiestas, Isabel Castellar, ha señalado que el objetivo es “ofrecer actividades para todas las edades” y convertir la plaza en “un espacio donde la Navidad sea una experiencia mágica para todos los vecinos y visitantes”.

La programación comienza este viernes con actividades para los más pequeños desde las 17 horas y música en directo a las 20 horas. El sábado 20 continuará con castillos hinchables desde las 12.30 horas y sesiones de DJ durante el día: Ric Jazzbo a las 13, Yor D a las 17 y Toni Torres a las 19 horas.

Programación casetas de Navidad en Sant Jordi / Ayuntamiento de Sant Josep

El domingo 21 habrá música con Enrique Malanga a partir de las 13 horas, luego el NadalFest con Cachirulo desde las 16 y el concierto de Roxela’s Band a las 20 horas, en una jornada pensada para todos los públicos.

Las actividades seguirán el lunes 22 con talleres infantiles que iniciarán a las 16.30 horas, a partir de las 18.30 el público podrá disfrutar de la actuación del Mag Albert, y el cierre musical estará a cargo de Rock me Dj Set desde las 20.30 horas. El martes 23 se ofrecerá el taller de impresión artesanal de tarjetas de Navidad a las 17 y el concierto de Five Guys Walk Into a Bar a las 20 horas.

El miércoles 24, Nochebuena, la plaza volverá a acoger castillos hinchables desde el mediodía, contará con la actuación de Flamenkito & Zambombada a las 13, con una sesión de DJ Jordi Cardona a las 15, y a medianoche será la Coco-Loco Party, una fiesta especial de Nit de Nadal.

La programación se cerrará el jueves 25 con un karaoke navideño a las 19.30 horas, como broche final para compartir canciones y ambiente festivo en familia.