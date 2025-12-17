Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Normas urbanísticas Sant JosepMuere Antonio BonedCementerio Formentera tendrá espacios para entierros de otras religionesLas normas provisionales mantienen opción b para don pepe en Sant JosepEl kárate ibicenco noquea a sus riavales en tenerife
instagramlinkedin

Ibiza es uno de los destinos españoles más buscados para Nochevieja

Las búsquedas de vuelos para este fin de año han aumentado en un 10% respecto a 2024

Aeropuerto de Ibiza

Aeropuerto de Ibiza / Jessica Merodio

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Cada vez es más común que los europeos elijan pasar la Nochevieja y recibir el nuevo año lejos de casa. Según información proporcionada por Jetcost.es, las búsquedas de vuelos para este fin de año han aumentado en un 10% respecto a 2024.

Mira aquí las fotos de la fiesta de Nochevieja de La Movida en Ibiza

Imagen de archivos de Nochevieja en Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

Las temperaturas agradables en esta época del año, las alegres fiestas y celebraciones, sumadas a la tentadora gastronomía y los precios más económicos que en otros países, hacen que España sea uno de los destinos preferidos para comenzar el año 2026 por delante de Italia, Francia, Portugal y Reino Unido. 

Tras analizar las búsquedas realizadas a través de su web para vuelos entre el 26 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, el buscador Jetcost ha elaborado un informe que indica que una gran mayoría de europeos se decantan por las Islas Baleares.

Spectacularrr vuelve a Lío Ibiza tras su éxito estival para despedir 2025. | LÍO IBIZA

Spectacularrr vuelve a Lío Ibiza tras su éxito estival para despedir 2025 / Lio Ibiza

Ibiza se encuentra en el duodécimo lugar en las búsquedas realizadas por ciudadanos alemanes, británicos, franceses e italianos.

Noticias relacionadas y más

En la lista de los destinos más buscados por los holandeses, Ibiza sube una posición y se ubica en el undécimo puesto, mientras que se mete en el top ten de los portugueses, ocupando el noveno lugar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents