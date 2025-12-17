Ibiza es uno de los destinos españoles más buscados para Nochevieja
Las búsquedas de vuelos para este fin de año han aumentado en un 10% respecto a 2024
Cada vez es más común que los europeos elijan pasar la Nochevieja y recibir el nuevo año lejos de casa. Según información proporcionada por Jetcost.es, las búsquedas de vuelos para este fin de año han aumentado en un 10% respecto a 2024.
Las temperaturas agradables en esta época del año, las alegres fiestas y celebraciones, sumadas a la tentadora gastronomía y los precios más económicos que en otros países, hacen que España sea uno de los destinos preferidos para comenzar el año 2026 por delante de Italia, Francia, Portugal y Reino Unido.
Tras analizar las búsquedas realizadas a través de su web para vuelos entre el 26 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, el buscador Jetcost ha elaborado un informe que indica que una gran mayoría de europeos se decantan por las Islas Baleares.
Ibiza se encuentra en el duodécimo lugar en las búsquedas realizadas por ciudadanos alemanes, británicos, franceses e italianos.
En la lista de los destinos más buscados por los holandeses, Ibiza sube una posición y se ubica en el undécimo puesto, mientras que se mete en el top ten de los portugueses, ocupando el noveno lugar.
