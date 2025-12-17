Ibiza es uno de los destinos españoles más buscados para Nochevieja

Cada vez es más común que los europeos elijan pasar la Nochevieja y recibir el nuevo año lejos de casa. Según información proporcionada por Jetcost.es, las búsquedas de vuelos para este fin de año han aumentado en un 10% respecto a 2024.

Imagen de archivos de Nochevieja en Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

Las temperaturas agradables en esta época del año, las alegres fiestas y celebraciones, sumadas a la tentadora gastronomía y los precios más económicos que en otros países, hacen que España sea uno de los destinos preferidos para comenzar el año 2026 por delante de Italia, Francia, Portugal y Reino Unido.

Tras analizar las búsquedas realizadas a través de su web para vuelos entre el 26 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, el buscador Jetcost ha elaborado un informe que indica que una gran mayoría de europeos se decantan por las Islas Baleares.

Spectacularrr vuelve a Lío Ibiza tras su éxito estival para despedir 2025 / Lio Ibiza

Ibiza se encuentra en el duodécimo lugar en las búsquedas realizadas por ciudadanos alemanes, británicos, franceses e italianos.

En la lista de los destinos más buscados por los holandeses, Ibiza sube una posición y se ubica en el undécimo puesto, mientras que se mete en el top ten de los portugueses, ocupando el noveno lugar.