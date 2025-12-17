El Govern trabaja en una normativa específica de comedor para la etapa 0-3

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha señalado que el Govern está trabajando en la redacción de una normativa específica de comedores del primer ciclo de educación Infantil, teniendo en cuenta las propuestas del sector. «Trabajamos con todos los actores implicados en este tema y pensamos que el curso que viene ya podremos tener una normativa propia para regular y ofrecer las bases de organización y funcionamiento para ofrecer un servicio de comedor de calidad para 0-3», ha destacado Vera en el pleno de este martes.

El conseller ha informado sobre esta cuestión en una comparecencia solicitada por Més per Mallorca y Més per Menorca para dar cuenta de una proposición no de ley (PNL) de estos grupos sobre la normativa específica de comedores para 0-3. Igualmente, Vera ha explicado que la conselleria «hace tiempo» que trabaja con la finalidad de elaborar una normativa propia y que se ha tomado nota de las propuestas del colectivo y profesionales de la etapa 0-3, también de las relacionadas con las ratios.

Así, ha subrayado que se decidió crear un grupo reducido de trabajo para elaborar una propuesta pedagógica del comedor en esta etapa, que después deberá ser aprobada en la Mesa de participación del sector de primer ciclo de educación Infantil. También se ha establecido un calendario de trabajo. De este modo, el decreto de comedores escolares incluirá una disposición adicional que señalará que todo lo referente a la etapa 0-3 se desplegará en una orden, cuyo plazo máximo será de seis meses.

Durante los próximos tres meses hay convocadas seis reuniones del grupo de trabajo, cuyos miembros ya han sido nombrados. Vera ha destacado que este grupo propondrá un modelo pedagógico nuevo y que la previsión es que pase por la Mesa en abril, para después iniciar los trámites de la nueva orden, que tendrá que ir a información pública y luego al consejo escolar.

Por otro lado, Vera ha afeado a Més per Mallorca que hable de dignificación de las trabajadoras cuando ha sido este Govern el que ha logrado un convenio de trabajadoras externalizadas 0-3. «Nosotros trabajamos y ustedes en ocho años solo iban a ponerse medallas», ha criticado.

El conseller ha cargado también contra estos dos grupos por darle «la culpa» de la no regulación del comedor en esta etapa cuando la normativa básica estatal tampoco lo hace. «Sería de justicia que esta demanda la hiciera su diputado en Madrid, Vicenç Vidal», ha apuntado.

Las diputadas de Més per Mallorca y Més per Menorca, Maria Ramon y Joana Gomila, respectivamente, han criticado en su primera intervención que el decreto de comedor no incluye las especificidades de la etapa 0-3. Asimismo, han criticado que el Colectivo 0-3 trasladó a la conselleria sus propuestas sobre el decreto hace nueve meses y que Educación «no escuchó sus demandas». «Trabaje con los colectivo 0-3, cree el grupo de trabajo, redacten la normativa específica, pongan los recursos necesarios y apliquen este nuevo modelo en el curso 26/17», ha reclamado Gomila.