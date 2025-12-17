El Govern defiende el nuevo modelo asistencial en salud mental

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido el nuevo modelo asistencial en salud mental y ha calificado las críticas del PSIB como «mentiras, manipulaciones y demagogia». García ha sido interpelada este martes en el pleno del Parlament balear por la socialista Teresa Suárez, quien ha criticado la gestión en salud mental de la conselleria y ha reclamado a que «pase de la incompetencia y del titular vacío a hacer el modelo y atender a la gente que sufre».

«Voy a calificar su actuación de absolutamente vergonzosa, miente, lía, mezcla y hace unos análisis que no le competen», ha apostillado García, criticando que «en ocho años el PSIB no hizo nada». La consellera ha defendido que las medidas «se tienen que trabajar» y que esto es lo que ha estado haciendo la Dirección General de Salud Mental, con la implementación del nuevo modelo asistencial.

Según García, cuando un paciente acude a su médico de atención primaria con una demanda específica relacionada con salud mental solo hay una opción, que es derivarlo a salud mental, aunque en muchas ocasiones se puede resolver en atención primaria. Esto, ha subrayado, es lo que «genera fundamentalmente, demoras y desigualdades en los accesos a servicios especializados».

El nuevo modelo asistencial se ha presentado a los jefes de psiquiatría de Balears y se ha comenzado la formación de los equipos multidisciplinares para la definición de los procesos asistenciales, ha destacado.

La diputada socialista Teresa Suárez ha cuestionado que la salud mental sea una prioridad del Govern, comparando que el Ejecutivo tardó diez días en eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que tardó más de 800 días en presentar el plan de salud mental.

El plan de salud mental, critica la socialista, «presenta unos objetivos que nadie sabe quién tiene que llevar a cabo», ha dicho.